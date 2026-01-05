به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با حضور سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، فرماندار و شهردار ابوموسی با محوریت بررسی راهکارهای توسعه گردشگری این جزیره برگزار شد.
در این نشست موضوع جذب سرمایهگذار برای راهاندازی شناورهای گردشگری و تسهیل تردد گردشگران به جزیره ابوموسی بهعنوان محورهای اصلی توسعه گردشگری دریایی موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری دستگاههای اجرایی زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.
عباس رئیسی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: جزیره ابوموسی از ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی، دریایی و فرهنگی برخوردار است و توسعه گردشگری در این جزیره از اولویتهای مهم این ادارهکل به شمار میرود.
او اظهار کرد: توسعه حملونقل گردشگری دریایی نقش مؤثری در افزایش ورود گردشگران و رونق اقتصادی جزیره دارد و در همین راستا، برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای لازم و حمایت از سرمایهگذاران در دستور کار قرارگرفته است.
رئیسی همچنین با اشاره به پروژههای زیرساختی گردشگری جزیره افزود: کمپ گردشگری جزیره ابوموسی بهمنظور تکمیل و بهرهبرداری، به شهرداری ابوموسی تحویل داده خواهد شد تا با مدیریت یکپارچه و تسریع در اجرای مراحل باقیمانده، هر چه سریعتر آماده ارائه خدمات به گردشگران شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد با استفاده از اعتبارات جدید، با مشارکت شهرداری ابوموسی و این ادارهکل دهکده گردشگری در جزیره ابوموسی ایجاد شد.
او افزود: طرحی که میتواند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در این جزیره راهبردی باشد.
رئیسی در پایان تأکید کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، حمایت از سرمایهگذاران و تسریع در اجرای پروژههای گردشگری از الزامات توسعه گردشگری ابوموسی است و این ادارهکل با جدیت این رویکرد را دنبال خواهد کرد.
نظر شما