معتکفان نایین در سال جاری ۱۷ درصد افزایش یافت

حجت‌الاسلام وحید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به لطف خداوند منان توفیق اجرا و انجام اعتکاف، این عبادت و بندگی در درگاه خودش را نصیب ستاد برگزاری اعتکاف شهرستان نائین کرد که لازم است گزارشی خدمت مردم تقدیم شود.

وی تاکید کرد: در مجموع شهرستان نائین ۱۳ مسجد برگزاری اعتکاف را بر عهده گرفتند که ۸ مسجد در شهر نائین، ۲ مسجد در شهر بافران و همچنین روستای مزرعه امام، شهر انارک و روستای چوپانان هم هر کدام یک مسجد به این امر معنوی اختصاص پیدا کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نائین افزود: تعداد افرادی که در اعتکاف امسال شرکت کردند نسبت به سال گذشته به لطف خدا رشد نزدیک به ۱۷ درصدی را درپی داشت که سال گذشته ۸۱۸ نفر در اعتکاف شرکت کردند و امسال این عدد به ۹۶۲ نفر رسید.

وی با اشاره به برگزاری پرشور اعتکاف دانش آموزی گفت: امسال در اعتکاف دانش آموزی با رشد ۲۸ درصدی روبرو بودیم و سال گذشته دانش آموزان ما که ۴۹۸ نفر بودند، امسال به عدد ۶۴۰ نفر رسیدند و در شهر نائین ۲ مسجد الزهرا (س)، مسجد حضرت سجاد (ع) برای پسران و ۱ مسجد امام حسین (ع) برای دختران، اختصاصاً اعتکاف دانش آموزی را برگزار کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نائین ادامه داد: سایر مساجد به خواهر و برادر تقسیم شدند و در هر کدام از آنها مجموعی از بزرگسالان، خردسالان و دانش آموزان حاضر بودند و امسال برای اولین بار، اعتکاف مادر و کودک و پدر و پسری در شهر نائین در مسجد جامع قدیمان کلوان و مسجد جامع تاریخی نائین برگزار شد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در اعتکاف امسال، تشریح کرد: با توجه به اینکه برای اعتکاف امسال یک مراسم افتتاحیه در مساجد با خوش آمدگویی روحانی مسجد و تبیین موضوعات اولیه‌ای که نیاز معتکفین بود مانند احکام، حرمت مسجد و دیگر نکات برگزار شد، در بحث اجراییات امسال ۶ وعده غذای گرم برای معتکفین در نظر گرفته شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نائین ادامه داد: در خصوص برنامه‌های فرهنگی در همه مساجد برگزاری نماز جماعت اول وقت به علاوه مسئله ادعیه خوانی را داشتیم و محفل‌های قرآنی ویژه بزرگواران و مخصوصاً نوجوانان انجام شد که در این امر از ظرفیت اساتید و قاریان شهرستان استفاده شد و در کنار این مبحث از ظرفیت سخنرانی، قرائت قرآن، مولودی خوانی و مداحی اهل بیت (ع) از داخل و خارج از نائین نیز استفاده شد.

وی اضافه کرد: جلسات مختلف پرسش و پاسخ اعتقادی، سیاسی و اقتصادی با حضور سخنران از خارج از شهرستان، اجرای برنامه‌های متنوع خلاقیت، پاسخ به مسائل و شبهات روز دنیا، گعده دوستانه و بازی و سرگرمی بخشی از برنامه‌های متنوع امسال در نائین بود.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نائین گفت: در مساجدی که اعتکاف دانش آموزی برگزار شد، در هر مسجد حداقل ۵ مربی حضور داشتند که خود نیز معتکف بودند و در کنار دانش آموزان عزیز و بزرگوار، گروه‌هایی را با نام حلقه معرفتی تشکیل می‌دادند و متناسب با نیاز و احتیاج دانش آموزان، برنامه‌هایی را اجرا می‌کردند.

وی تصریح کرد: برگزاری محفل قرائت و تفسیر قرآن کریم، مسابقات مختلف، استفاده از ظرفیت رسانه‌ای در قالب‌های نمایشی نیز بخش دیگری از برنامه‌های اجرا شده در اعتکاف دانش آموزی بود و امسال هدیه فرهنگی ویژه دانش آموزان همه مساجد برگزار کننده اعتکاف درنظر گرفته شد.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نائین خاطرنشان کرد: علاوه بر مربیان و اساتید داخلی، بیش از ۱۵ استاد خانم و آقا از خارج شهرستان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی دعوت شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته گفت: از اعضای ستاد برگزاری اعتکاف شهرستان نائین، همه‌ی مربیّان و کادر اجرایی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم؛ این استقبال گسترده نشان‌دهنده علاقه‌مندی روزافزون خانواده‌ها و نسل جوان به معنویت و انس با قرآن و دعاست و امیدواریم این حرکت ارزشمند، زمینه‌ساز ارتقای اخلاقی و تربیتی در سطح جامعه باشد.