پیش بینی هواپیمای آب‌پاش برای مهار حریق آمل؛ مخزن آمونیاک در خطر نیست

آمل - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: اگرچه پیش‌بینی استفاده از هواپیمای آب‌پاش ایلوشین انجام شده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، اما روند مهار زمینی آتش به‌خوبی پیش می‌رود.

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آتش‌سوزی رخ‌داده در یک مجموعه صنعتی اظهار کرد: این حادثه در پی عملیات جوشکاری در یکی از مخازن مجموعه تحت مدیریت شرکت رخ داد که منجر به سرایت آتش به انبار پنیر و خامه شد.

وی افزود: به دلیل وجود محصولات با درصد چربی بالا، آتش‌سوزی گسترش پیدا کرد اما با اعزام نیروهای آتش‌نشانی از شهرهای همجوار، استفاده از ظرفیت شرکت آب‌رسان، امکانات داخلی مجموعه و همچنین کمک نیروهای اعزامی از استان تهران، عملیات مهار حریق با سرعت در حال انجام است.

محمدی با بیان اینکه آتش در حال حاضر تحت کنترل قرار دارد، تصریح کرد: اگرچه پیش‌بینی استفاده از هواپیمای آب‌پاش ایلوشین انجام شده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، اما با تلاش گسترده آتش‌نشانان استان و نیروهای پشتیبان، روند مهار زمینی آتش به‌خوبی پیش می‌رود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید کرد: کانون اصلی حریق فاصله ایمن با مخزن آمونیاک دارد و با اجرای عملیات غرقابی، استفاده از پمپ‌های فشار قوی و ایجاد آتش‌بُر، هیچ‌گونه تهدیدی متوجه این مخزن نیست و نیازی به تخلیه منطقه وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و خدماتی گفت: امیدواریم با ادامه عملیات، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.

