حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آتش‌سوزی رخ‌داده در یک مجموعه صنعتی اظهار کرد: این حادثه در پی عملیات جوشکاری در یکی از مخازن مجموعه تحت مدیریت شرکت رخ داد که منجر به سرایت آتش به انبار پنیر و خامه شد.

وی افزود: به دلیل وجود محصولات با درصد چربی بالا، آتش‌سوزی گسترش پیدا کرد اما با اعزام نیروهای آتش‌نشانی از شهرهای همجوار، استفاده از ظرفیت شرکت آب‌رسان، امکانات داخلی مجموعه و همچنین کمک نیروهای اعزامی از استان تهران، عملیات مهار حریق با سرعت در حال انجام است.

محمدی با بیان اینکه آتش در حال حاضر تحت کنترل قرار دارد، تصریح کرد: اگرچه پیش‌بینی استفاده از هواپیمای آب‌پاش ایلوشین انجام شده و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته، اما با تلاش گسترده آتش‌نشانان استان و نیروهای پشتیبان، روند مهار زمینی آتش به‌خوبی پیش می‌رود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید کرد: کانون اصلی حریق فاصله ایمن با مخزن آمونیاک دارد و با اجرای عملیات غرقابی، استفاده از پمپ‌های فشار قوی و ایجاد آتش‌بُر، هیچ‌گونه تهدیدی متوجه این مخزن نیست و نیازی به تخلیه منطقه وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و خدماتی گفت: امیدواریم با ادامه عملیات، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.