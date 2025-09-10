مهار آتش سوزی مخزن هیدروکربنی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب گرایلو گفت: ساعت ۶ و ۲۵ دقیقه صبح امروز ۱۹ شهریور، یکی از مخازن هیدروکربنی سنگین متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی دچار اتش سوزی شد.

وی افزود: با اقدام سریع و به‌موقع تیم‌های عملیاتی، حریق بدون نیاز به تخلیه محموله و بدون هیچ‌گونه تلفات جانی در ساعت ۹ و ۱۵ به‌طور کامل مهار شد.

گرایلو ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و با اجرای شیوه نامه‌های تخصصی، عملیات اطفای حریق مخزن در حال احتراق و خنک‌سازی مخازن اطراف را به‌منظور جلوگیری از گسترش آتش آغاز کردند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: مدیریت صحیح سیستم فرماندهی حادثه، استفاده از تجهیزات پیشرفته و آمادگی تیم‌های عملیاتی، امکان مهار سریع این حریق را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: یکی از نکات قابل‌توجه این عملیات، مهار حریق بدون نیاز به تخلیه محموله مخزن بود که نشان‌دهنده دقت و کارایی بالای تیم‌های عملیاتی است.

گرایلو همچنین به ظرفیت بالای بندر امام خمینی در ترانزیت محصولات نفتی اشاره و اضافه کرد: وجود زیرساخت‌های مجهز و تیم‌های آموزش‌دیده در این مجتمع بندری، نقش کلیدی در موفقیت این عملیات ایفا کرد.