آتش سوزی کارخانه در آمل ۳ مصدوم برجا گذاشت؛تخلیه بیمارستان امام علی(ع)

ذکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه آتش‌سوزی در شرکتی‌در آمل گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مراحل اولیه، سه نفر از کارکنان دچار مشکلات تنفسی و خفگی شدند که بلافاصله به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس همراه با چند آمبولانس دیگر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور همچنین توضیح داد: پس از ارزیابی کامل وضعیت، در صورت افزایش تعداد مصدومان، اطلاع‌رسانی‌های بعدی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به تخلیه موقت بیمارستان امام علی (ع) آمل، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم مدیریت بحران استانداری مازندران و در راستای رعایت اصول ایمنی، تخلیه بیمارستان به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه انجام شد.