به گزارش خبرنگار مهر بازار جهانی فلزات گرانبها آخرین روز معاملاتی هفته خود را با تنفسی مثبت به پایان رساند. این در حالی است که تلاقی دادههای تورمی ایالات متحده و تشدید رویکرد انقباضی بانک مرکزی آمریکا، فضایی آکنده از احتیاط و دستبهعصا رفتن معاملهگران را رقم زده است.
جهش بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری به سطح ۴۳۶۳ دلار و تثبیت معاملات آتی روی رقم ۴۴۰۸ دلار، نشان داد که خریداران در افتهای قیمتی بهسرعت وارد گود میشوند و اجازه ریزشهای عمیقتر را به این دارایی امن نمیدهند؛ هرچند برآیند هفتگی فلز زرد با افت ۱.۵ درصدی، از سیطره سایه سیاستهای پولی واشنگتن حکایت دارد.
دادههای تازه شاخص بهای مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده در آمریکا، عملاً انتظارات بازار را برای انقباضیتر شدن موضع سیاستگذاران فدرال رزرو تقویت کرده است. در حال حاضر، بازار با احتمال نزدیک به ۹۰ درصد، افزایش مجدد نرخ بهره در نشست پیشرو را در قیمتها لحاظ کرده است؛ عاملی که بهطور سنتی با بالابردن بازده اوراق خزانهداری بدون ریسک و تقویت دلار، جذابیت نگهداری طلای بدون بهره را به چالش میکشد. با این همه، واکنش محدود و تابآوری قیمتها نشان میدهد که بخش اعظم این فشارهای بنیادی پیشاپیش توسط معاملهگران هضم شده و بازار در حال ساخت یک کف تکنیکال قدرتمند در کوتاهمدت است.
در لایههای عمیقتر بازار، تقاضای ساختاری و مستمر خریداران نهادی و بانکهای مرکزی بهعنوان ستون اصلی استحکام قیمتها عمل میکند. روند ادامهدار انباشت شمش طلا توسط بانک خلق چین و پیشبینی تقاضای پایدار ۷۵۰ تا هزار تنی بانکهای مرکزی جهان طی یک سال آینده، سپری دفاعی در برابر بادهای مخالف اقتصاد کلان پدید آورده است.
این اشتیاق حاکمیتی در کنار افزایش حجم بدهیهای مالی دولت آمریکا و ریسکهای ناشی از پایداری بودجهای واشنگتن، جایگاه این فلز را نهفقط ابزاری برای نوسانگیری از تصمیمات بعدی فدرال رزرو، بلکه یک دارایی راهبردی و پوشش بنیادین در برابر فرسایش ارزش ارزهای فیات تثبیت کرده است. در چنین ساختاری، ریزشهای مقطعی بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشند، فرصت بازآرایی پرتفوی برای سرمایهگذاران بلندمدت به شمار میروند.
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