بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مساجد اعتکاف شهرستان ارسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس شامگاه دوشنبه با حضور در شهرستان ارسنجان از مساجد میزبان مراسم معنوی اعتکاف بازدید کرد. وی ضمن تقدیر از عوامل اجرایی، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تربیت نسل آینده دانست.

در این بازدید، مدیرکل ابتدا در مسجد جامع و مصلای بزرگ جمعه شهدا حضور یافت و ضمن دیدار با معتکفین، از غرفه‌های فرهنگی، شهدا و تربیتی بازدید کرد. وی بنای تاریخی مسجد جامع و مصلی نماز جمعه را ظرفیتی مغتنم برای پذیرش معتکفین برشمرد.

سپس حجت‌الاسلام ولدان با حضور در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ارسنجان با دانش‌آموزان معتکف دیدار کرد و در سخنانی دختران معتکف را «فرشتگان زمینی» نامید.

در ادامه، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با حضور در مسجدالنبی علی‌آباد ملک، بار دیگر با دانش‌آموزان معتکف دیدار کرد و با ابراز خرسندی از حضور گسترده نوجوانان و جوانان، آنان را آینده‌سازان این مرز و بوم دانست.

وی در پایان از تلاش‌های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ارسنجان، هیئت امنای مساجد و همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تقدیر و تشکر کرد.