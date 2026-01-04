عطر معنویت در اعتکاف شهرستان خرامه

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین روحانی که با هدف تعمیق باورهای دینی و ایجاد فضایی برای خودسازی نوجوانان و جوانان تدارک دیده شده بود، از همان ابتدا با استقبالی چشمگیر از سوی دانشآموزان همراه گردید و نویدبخش ایامی سرشار از تزکیه و رشد معنوی بود.
در شب آغازین این برنامه عبادی، ضمن حضور مسئولین، برنامههای متنوعی به اجرا درآمد تا فضای معنوی اعتکاف غنیتر گردد.
در بخش نخست، سخنرانیهایی روشنگرانه در خصوص اهمیت اعتکاف، فضائل ماه مبارک و نقش این سنت در تربیت نسل جوان ارائه شد که مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت. پس از آن، با آغاز بخش مناجاتخوانی، قلبهای دانشآموزان متوجه خالق هستی شد و زمزمههای دعا و نیایش در فضای محل اعتکاف طنینانداز گردید و لحظاتی ناب از ارتباط خالصانه با پروردگار را رقم زد.
بخش مولودیخوانی و مدیحهسرایی نیز به این محفل نورانی شور و نشاطی معنوی بخشید و معتکفین توانستند شبی را در فضایی آکنده از معنویت و همدلی سپری کنند. این برنامهها اعتکاف پربرکتی را برای مردم خونگرم شهرستان خرامه رقم زد.
