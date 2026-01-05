موسوی: ۱۵۰۰ فعال قرآنی در اعتکاف های فارس حضور مستمر داشتند

سید حمید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به توزیع ۱۳۰۰۰ جلد کتاب «حالت پرواز» ویژه اعتکاف اشاره کرد و گفت: این کتابها با هدف ترویج نهضت زندگی با آیهها در استان فارس توزیع شده است. این کتابها شامل مفاهیم قرآنی و الهامبخش بوده و به معتکفین کمک میکند تا ارتباط بهتری با قرآن برقرار کرده و معانی آیات را در زندگی روزمره خود پیاده کنند.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای اهداف اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس برای گسترش فعالیتهای قرآنی و ارتقای سطح آگاهی دینی مردم در ایام اعتکاف است.
ارتباط با ۱۵۰۰ فعال قرآنی تحت عنوان «سفیران قرآنی اعتکاف»
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات استان فارس همچنین به ارتباطگیری با ۱۵۰۰ فعال قرآنی در سطح استان اشاره کرد و افزود: در ایام اعتکاف، با استفاده از سامانههای موجود، ۱۵۰۰ نفر از فعالان قرآنی تحت عنوان «سفیران قرآنی اعتکاف» با مساجد محل اعتکاف ارتباط برقرار کردهاند.
موسوی گفت: این فعالان قرآنی برنامههای آموزشی و مسابقات قرآنی را برای استفاده در مساجد محل اعتکاف ارائه میدهند تا شور و شوق بیشتری در میان معتکفین ایجاد شود.
وی در ادامه از هماهنگی با بیش از ۱۵۰ نفر قاری شاخص در سطح فارس خبر داد و گفت: برای اجرای اعمال ام داوود در روز سوم اعتکاف، تعداد زیادی از قاریان شاخص و مرتلهای قرآن کریم در سطح استان فارس هماهنگ شدهاند. این برنامه در راستای ارتقا کیفیت معنوی اعتکاف و ایجاد فضای قرآنی در مساجد برگزار شد.
چاپ و توزیع ۵۰۰ برگ پوستر ویژه نهضت «زندگی با آیهها»
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به چاپ و توزیع ۵۰۰ برگ پوستر ویژه نهضت «زندگی با آیهها» اشاره کرد و افزود: این پوسترها با هدف ترویج فرهنگ قرآن و آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم آیات قرآن در ایام اعتکاف تهیه و توزیع شدهاند که این اقدام به ایجاد فضایی معنوی و قرآنی در مساجد کمک کرد.
موسوی در پایان با اشاره به اهمیت فعالیتهای قرآنی در ایام اعتکاف، گفت: این فعالیتها نه تنها در ایام اعتکاف، بلکه در طول سال باید ادامه پیدا خواهد کرد و به عنوان یک بخش جداییناپذیر از زندگی مردم درآید.
وی ادامه داد: با این برنامهها، سعی داریم تا نهضت زندگی با آیهها را در سطح استان فارس گسترش داده و فعالیتهای قرآنی را به عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم در جامعه ترویج کنیم.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین از برگزاری دیگر برنامههای فرهنگی و قرآنی در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد که اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس به دنبال ارتقای فرهنگ قرآنی در تمامی اقشار جامعه است.
