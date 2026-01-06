آقایی: بیش از ۴ هزار نفر در مراسم اعتکاف شهرستان کازرون شرکت کردند

حجتالاسلام والمسلمین آقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم معنوی اعتکاف شهرستان کازرون، گفت: بر اساس گزارش ارائه شده، مجموع معتکفین امسال در بخش خواهران ۲ هزار و ۴۳۶ نفر و در بخش برادران یکهزار و ۶۱۷ نفر بود که جمع کل شرکتکنندگان را به ۴ هزار و ۵۳ نفر رساند.
وی افزود: این تعداد در ۵۴ مسجد شهرستان کازرون تقسیم شده بود و برنامههای متنوعی برای اقشار مختلف برگزار شد. در میان این برنامهها، اعتکاف نوجوانان، دانشآموزان، مادر و کودک، پدر و پسری، دانشجویی و نخبگان اجرا شد.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی کازرون همچنین از اجرای طرح نوین اعتکاف خانوادگی خبر داد و گفت: برای نخستینبار بستر اعتکاف اعضای خانواده در یک مسجد فراهم شد تا شرکتکنندگان بتوانند سه روز خلوت با خدا را در کنار خانواده تجربه کنند.
حجت الاسلام آقایی تصریح کرد: شهرستان کازرون پس از شیراز، بزرگترین و متنوعترین اعتکاف استان فارس را به خود اختصاص داده و بازرسیهای لازم از مساجد انجام شد و محتوای فرهنگی مورد نیاز میان مراکز اعتکاف توزیع گردید.
