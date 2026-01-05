قاسمی: حضور نوجوانان فارسی در اعتکاف ۱۴۰۴ چشمگیر بود

حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری موفق آئین معنوی اعتکاف در ایامالبیض ماه رجب در استان فارس خبر داد و گفت: اعتکاف امسال با افزایش چشمگیر حضور نوجوانان و دانشآموزان و همچنین رشد قابل توجه تعداد مساجد مجری اعتکاف در شهرها و روستاهای استان همراه بود که نشاندهنده عمقیافتن پیوند نسل جدید با مسجد و معنویت است.
وی با تأکید بر اهمیت اعتکاف در تربیت دینی و هویتسازی نسل نو افزود: اعتکاف از ظرفیتهای راهبردی در تربیت دینی و هویتسازی نسل نو به شمار میرود و امسال تلاش شد با توسعه اعتکاف در مناطق شهری و روستایی، امکان بهرهمندی گستردهتر اقشار مختلف مردم، بهویژه نوجوانان، از این سنت نورانی فراهم شود.
برگزاری اعتکافهای تخصصی متناسب با گروههای مختلف سنی و خانوادگی
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین به تنوع برنامهها و ویژگیهای شاخص اعتکاف امسال اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای شاخص اعتکاف امسال، برگزاری اعتکافهای تخصصی متناسب با گروههای مختلف سنی و خانوادگی بود، از جمله اعتکافهای مادر و فرزند و نوجوانی که با استقبال خوب معتکفین همراه شد. این برنامهها رویکردی تربیتی و مسئلهمحور را در این آئین معنوی تقویت کرد.
حجت الاسلام قاسمی در ادامه به محتوای برنامهها اشاره کرد و افزود: اجرای برنامههای جذاب و اثرگذار معنوی شامل محافل انس با قرآن، جلسات معرفتی متناسب با مخاطب، مناجاتهای جمعی، گفتوگوهای تربیتی و پاسخ به شبهات، باعث شد فضای اعتکاف برای معتکفین به تجربهای عمیق، شیرین و ماندگار تبدیل شود.
توسعه اعتکافهای هدفمند یک رویکرد دائمی است
وی همچنین در خصوص اجرای آئین پایانی اعتکاف گفت: در بخش پایانی برخی مساجد، معتکفین در قالب عهد جمعی زیست مومنانه، بر التزام به سبک زندگی دینی، تقویت اخلاق فردی و اجتماعی و تداوم ارتباط فعال با مسجد پس از ایام اعتکاف تأکید کردند؛ اقدامی که اعتکاف را از یک عبادت مقطعی به یک مسیر مستمر در زندگی مومنانه پیوند میزند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان ضمن قدردانی از همکاری ائمه جماعات، هیئتامنای مساجد، مبلغان، خادمان اعتکاف و دستگاههای همکار، تصریح کرد: توسعه اعتکافهای هدفمند، مخاطبمحور و کیفی، یکی از اولویتهای فرهنگی ستاد اعتکاف استان فارس است و این مسیر با قوت و برنامهریزی دقیق ادامه خواهد یافت.
