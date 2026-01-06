به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی به مناسبت پایان یافتن مراسم اعتکاف در این استان تصریح کرد: این مراسم جلوهای باشکوه از عشق جوانان و نوجوانان فارسی به معنویت بود.
متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مَن لَم یَشکُرِ الخالِقَ لَم یَشکُرِ المخلوق»
آئین نورانی اعتکاف ۱۴۰۴ در استان فارس، به فضل الهی و با همت ستاد مردمی اعتکاف، بهعنوان جلوهای باشکوه از عشق جوانان و نوجوانان این دیار به معنویت برگزار شد.
این رخداد عظیم، برگ زرین دیگری در تاریخ فرهنگی و مذهبی استان فارس همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند، مهد دین، هنر و حماسه به ثبت رساند و بار دیگر جایگاه معنوی این سرزمین را در پیشانی فرهنگ و ایمان ملت ایران تثبیت کرد.
اعتکاف در فارس، همچون سراسر کشور، نشانهای روشن از جهتگیری صحیح معنوی ملت ایران است؛ حرکتی برخاسته از متن مردم که پیوند ناگسستنی آنان با ایمان، معنویت و ارزشهای الهی را به نمایش گذاشت.
حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم، امیدی تازه برای آیندهای سرشار از ایمان و بصیرت در جامعه اسلامی ماست.
ستاد مردمی اعتکاف استان فارس وظیفه خود میداند از تمامی مساجد شریف استان که روزها و شبها برای برپایی این آئین نورانی تلاش کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.
همچنین یاد و نام عزیزانی که به دلیل برخی اتفاقات اخیر نتوانستند در این مساجد معتکف شوند، گرامی داشته میشود و دعای خیر برای آنان از سوی همه معتکفین جاری است.
در این مسیر، از حضرت آیتالله دژکام، نماینده معزز ولیفقیه در استان، امام جمعه شیراز و رئیس محترم شورای راهبری ستاد مردمی اعتکاف فارس، دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و انقلابی، ائمه محترم جمعه و جماعات، روحانیون، علما، اساتید، اصحاب رسانه، کنشگران فرهنگی، فعالان فضای مجازی و همه تولیدکنندگان محتوای رسانهای که با تلاش شبانهروزی در پوشش و انعکاس این مراسم معنوی نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی و تشکر میشود.
بیتردید کار رسانه در انعکاس مراسم دینی و مذهبی، نقشی بیبدیل در تثبیت فضای معنوی جامعه و نمایش حضور اقشار مختلف مردم دارد.
این همراهی و همدلی، اعتکاف را به یک تجربه جمعی و مردمی تبدیل کرد که آثار آن در روح و جان جامعه باقی خواهد ماند و سرمایهای معنوی برای آینده استان فارس و ایران اسلامی خواهد بود.
