پایان کار مربی صربستانی با واترپلو ایران/ میلاکوویچ به روسیه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ورزش های آبی پیش از بازی های آسیایی ۲۰۲۰ هانگژو اقدام به جذب «دایان میلاکوویچ» کرد تا مسیر ۷ ساله و رو به پیشرفتی که با «الکساندر چیریچ» آغاز کرده بود را با او ادامه دهد.

«میلاکوویچ» به عنوان مدیرفنی وارد کادر فنی تیم ملی واترپلو شد و طی این مدت این تیم را در اردوها و رویدادهای مختلف همراهی کرد.

بعد از دو سال و نیم اما همکاری این مربی صربستانی با فدراسیون ورزش های آبی به دلیل پذیرش پیشنهاد همکاری با روس ها به نقطه پایان رسید.

«میلاکوویچ» هدایت تیم ملی روسیه را برای مدت ۸ سال بر عهده گرفته است و بر همین اساس به همکاری با ایران پایان داد.