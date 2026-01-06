به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیش نشست کنگره ملی سیاست خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با اشاره به وضعیت فعلی جهان اظهار داشت: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که نظم بین‌المللی آن وارد فاز بی‌سابقه‌ای از آشفتگی و بی‌قاعدگی شده است. قدرت‌هایی که سال‌ها مدعی وضع موجود بودند، تجدید نظر طلب شده‌اند و به‌طور آشکار قواعد و حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، وظیفه دانشگاه و نخبگان علمی بسیار سنگین است. دفاع از هر موضعی بدون فهم عمیق و پاسخ به سؤالات سخت، نه اخلاقی است و نه مؤثر. دانشگاه محل تکرار شعار نیست؛ محل طرح پرسش‌های بنیادین است.

خطیب زاده در ادامه گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر، یک «آزمایشگاه واقعی» برای دانشجویان و اساتید علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بود تا گزاره‌های مختلفی را تست کرده و در بوته آزمایش قرار دهند. بسیاری از گزاره‌هایی که رسانه‌های جریان اصلی غربی برای سال‌ها تبلیغ می‌کردند، در این آزمون ابطال شد.

وی خاطرنشان کرد: ایران در حال مذاکره بود که مورد حمله قرار گرفت. از طرف دیگر، هم رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا و هم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به وضوح اعلام کردند هیچ انحرافی در برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نبوده است. لذا، جنگ بر ضد ایران، نه بر سر هسته‌ای بود و نه به دلیل عدم وجود مذاکره؛ بلکه بخشی از پروژه بازچینی نظم جهانی مبتنی بر زور و هژمونی از سوی آمریکا و کارگزار منطقه ای‌اش رژیم صهیونیستی بود.

معاون وزیر خارجه افزود: در این نظم جدید، رژیم صهیونیستی به‌عنوان بازوی اجرایی آمریکا در منطقه عمل می‌کند؛ نظمی که در آن، قانون و اخلاق جایگاهی ندارد. دکترین «صلح از طریق قدرت» در عمل به معنای هژمونی از راه زور است.

خطیب زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در چنین فضایی با انتخاب‌های سخت مواجه است، اظهار داشت: ما حق خطا نداریم؛ بلکه وظیفه داریم با قدرت، تدبیر و استقامت از منافع ملی دفاع کنیم. ایران در همین جنگ نشان داد هم اراده و هم توان پاسخ به متجاوز را دارد. از توئیت رئیس جمهور آمریکا مبنی بر «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران در روزهای ابتدایی تا درخواست طرف مقابل برای «آتش‌بس بی قید و شرط» در روز دوازدهم، یک شکست راهبردی برای متجاوزین رقم خورد.

وی ادامه داد: در این میان، همه ارکان حاکمیت از جمله دیپلماسی و میدان در کنار هم هستند. مذاکره بالذات نه خوب است و نه بد؛ یک ابزار در جعبه ابزار دستگاه دیپلماسی است که در ماموریت‌های محوله، عنداللزوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید دانست تنها زمانی نتیجه می‌دهد که بر پایه قدرت ملی و انسجام داخلی باشد. تضعیف دولت، به معنای تضعیف حاکمیت و واحد ملی در عرصه بین‌المللی است.

این دیپلمات ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: تحریم‌های ظالمانه قلب جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ملت ایران‌اند تا ملت و دولت را در مقابل هم قرار دهند. همه باید هوشیار باشیم. مقابله با آن‌ها، تلاش همزمان برای رفع تحریم از مسیر دیپلماسی از یک سو و خنثی‌سازی آن‌ها با استفاده درست از ظرفیت‌های داخلی و اصلاح مدیریت‌ها از سوی دیگر را می‌طلبد.

خطیب زاده در آخر گفت: عبور از این دوران تاریخیِ دشوار، تنها با وحدت ملی، عقلانیت و مقاومت آگاهانه ممکن است. باید هم ضعف‌های خود را صادقانه بپذیریم و هم با اتکا به داشته‌ها، توان ملی و تجربه تاریخی‌مان کشور را راهبری کنیم.