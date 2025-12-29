  1. سیاست
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

 خطیب‌زاده: شهید سلیمانی معمار امنیت درون‌زا در غرب آسیا بود

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه مقاومت صرفاً یک آرمان یا هدف نیست، گفت: شهید سلیمانی فرزند برومند مقاومت بود، اما خود بنیان‌گذار نگاهی نو به مقاومت در عرصه ملی و منطقه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» با خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، از خانواده شهید سلیمانی به‌عنوان خانواده‌ای یاد کرد که با خون خود به انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و این سرزمین خدمت کردند.

وی همچنین حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این نشست را نشانه اهمیت میراث شهید سلیمانی و جایگاه مفهوم مقاومت در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: شهید سلیمانی در بیانات مقام معظم رهبری به‌عنوان نماد و تبلور مکتب مقاومت شناخته می‌شود؛ هرچند او فرزند برومند مقاومت بود، اما خود بنیان‌گذار نگاهی نو به مقاومت در عرصه ملی و منطقه‌ای به شمار می‌رود.

خطیب‌زاده با اشاره به نقش شهید سلیمانی در شکل‌دهی به محور مقاومت تصریح کرد: این مکتب در صحنه عمل به جریانی تبدیل شد که غیرقابل انکار، غیرقابل حذف و آینده‌ساز است. پرسش مهم امروز این است که چرا این جریان با وجود فشارها، ترورها و حذف‌های سیستماتیک، نه‌تنها تضعیف نشده بلکه همچنان بالنده است.

معاون وزیر امور خارجه پاسخ این پرسش را در ماهیت مکتبی مقاومت دانست و گفت: مقاومت واقعیتی است که متکی به فرد نیست و با شهادت رهبرانش از میان نمی‌رود؛ همانند کلمه طیبه همواره زنده و رو به رشد است.

وی در ادامه با اشاره به پیوند میدان و دیپلماسی خاطرنشان کرد: مقاومت در ساحت‌های مختلف کنشگری، از جمله میدان و دیپلماسی، متجلی است. در تجربیات اخیر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه که به تعبیر وزیر امور خارجه «دیپلماسی زیر آتش» بود، شاهد هم‌افزایی بی‌نظیر دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح بودیم که دشمن را به پذیرش شکست واداشت.

خطیب‌زاده تأکید کرد: شهید قاسم سلیمانی را نمی‌توان به یک فرمانده نظامی تقلیل داد؛ او در معنای دقیق کلمه، معمار امنیت درون‌زا و شبکه‌ای در غرب آسیا بود؛ امنیتی که محصول کنش جمعی است، نه کالایی وارداتی.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با رد ادعای پایان عصر مقاومت گفت: یکی از گزاره‌های معیوبی که با بسامد بالا در رسانه‌های جریان اصلی تکرار می‌شود، این است که دوران مقاومت به پایان رسیده؛ در حالی که مادامی که اشغال و تهاجم باطل وجود دارد، مقاومت و استقامت نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: ما در منطقه پسااشغال قرار نداریم که بتوان از منطقه پسامقاومت سخن گفت. مقاومت یک ارزش ذاتی است و با چالش‌ها دچار فروریزش نمی‌شود.

خطیب‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که شرکت‌کنندگان در این کنفرانس بتوانند با تبیین گزاره‌های نوظهور، روایت روشنی از آینده مقاومت ارائه دهند.

