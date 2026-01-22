به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، «سعید خطیبزاده» روز پنجشنبه به وقت محلی در دیدار و گفت وگو با نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد، به تشریح ابعاد مختلف تحولات اخیر در ایران، جنگ همهجانبه اسرائیل و آمریکا علیه ایران و پیامدهای شکست جنگ ۱۲روزه پرداخت.
وی در این دیدار با تاکید بر پیوند معنادار میان تحولات میدانی و تحرکات سیاسی و رسانهای اخیر گفت: رسانههای جریان اصلی به سردمداری رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در تلاش برای جا انداختن گزارههای معیوب خود از طریق کارزار همهجانبه فریب رسانهای برآمده تا زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم کنند.
خطیبزاده افزود: این تحرکات در امتداد ناکامی و شکست دشمنان ایران در جنگ ۱۲روزه شکل گرفت و بخشی از تلاش برای جبران شکستهای راهبردی آنان در عرصه نظامی و امنیتی است.
معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه نظم بینالمللی و حقوق بینالملل نباید به ابزار قدرتمحور و زورمدارانه تبدیل شود، گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حرکت خطرناک برخی بازیگران، بهویژه آمریکا، بهسوی تضعیف قواعد پذیرفتهشده بینالمللی و جایگزینی آن با نظمی مبتنی بر زور و اعمال قدرت است؛ روندی که پیامدهای آن دامنگیر همه کشورها، بهویژه کشورهای مستقل و در حال توسعه خواهد شد.
خطیبزاده با اشاره به نقش مستقیم ایالات متحده آمریکا در این روند تصریح کرد: آمریکا نشان داده است که به مسیر دیپلماسی وفادار نیست و در عمل، گفتوگو و تعامل را قربانی سیاست فشار، تهدید و بیثباتسازی میکند و یکجانبهگرایی آمریکا نهتنها اعتماد متقابل را تضعیف کرده، بلکه موجب گسترش ناامنی و بیثباتی در سطح منطقهای و بینالمللی شده است.
وی همچنین با تفکیک میان اعتراضات مسالمتآمیز و اقدامات خشونتآمیز افزود: جمهوری اسلامی ایران حق مردم برای بیان مطالبات مشروع خود را به رسمیت میشناسد، اما مداخله و هدایت خارجی سلولهای تروریستی است که با هدف ضربهزدن به ثبات و امنیت ملی کشور دنبال میشود.
در پایان این نشست، نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با اعلام نگرانی نسبت به روند فزاینده یکجانبهگرایی و تضعیف حقوق بینالملل، بر لزوم پایبندی همه دولتها به اصول منشور ملل متحد، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مقابله با سیاست های مبتنی بر زور تأکید کردند و همبستگی خود را با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند.
