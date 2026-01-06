طباطبایی: مجلس مشورتی جوانان، حلقه مفقوده حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی و سیاستگذاری مجلس مشورتی جوانان امروز با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان و مدیران وزارتخانه و نهادهای مرتبط با امور جوانان برگزار شد.
در این نشست، سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، تشکیل مجلس مشورتی جوانان را یک پدیده بزرگ و درخشان دانست و تأکید کرد: تحقق این ایده میتواند خلأ جدی در شنیده شدن صدای جوانان را پر کند و به عنوان یک دستاورد مهم برای دولت چهاردهم و گامی اثربخش و ماندگار برای نظام محسوب شود.
وی با بیان اینکه مجلس مشورتی جوانان میتواند گفتمانی منسجمتر و نزدیکتر به واقعیتهای نسل جوان ایجاد کند، افزود: این اقدام میتواند به عنوان یک رویکرد اصلاحی و مترقی، الگویی برای سایر نهادهای قانونگذاری نیز باشد.
وی افزود: بازنگری در ساختار کمیسیونها و تعریف کمیسیونهای متناسب با نیازهای جوانان در این مجلس، از دیگر گامهای مهم در مسیر شکلگیری آن خواهد بود.
طباطبایی خاطرنشان کرد: ضروری است این مجلس با تبلیغات و اطلاعرسانی درست، به جوانان نشان دهد که اقدامی واقعی و جدی در جهت مشارکت آنان در حکمرانی و آموزش برای آینده است، نه یک حرکت نمایشی.
