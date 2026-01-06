اجرای پروژه های نیروگاهی در بیش از هزار نقطه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو در مراسم بهره برداری و عملیات اجرایی نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور گفت: این اقدامات با محوریت استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در حال انجام است. نکته کلیدی این است که این کارها توسط بخش خصوصی پیش می‌رود؛ هنر اصلی، فعال کردن ظرفیت‌های بازار و جلب سرمایه‌گذاری خصوصی با کمترین اتکا به ظرفیت‌های دولتی است.

وزیر نیرو تاکید کرد: اکنون بازار انرژی‌های تجدیدپذیر بازار سبز و بازار انرژی‌های دیگر بازار آزاد است و تجدیدپذیرها می‌توانند در این بازارها معامله کنند. همچنین ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی وجود دارد. این فرصت‌ها با همکاری مجلس برای قانونی‌شدن فرایندها فراهم شده است.

وی افزود: در بیش از هزار نقطه از کشور پروژه‌های توسعه نیروگاهی در حال اجرا است که هموطنان اثرات آن را سال آینده مشاهده خواهند کرد.

وزیر نیرو با اشاره به طرح‌های زیر بنایی و ظرفیت‌های تولیدی کشور افزود: تلاش کردیم که در موضوع انرژی تبدیل واحدهای سیکل ساده به ترکیبی و توسعه تجدیدپذیرها و همچنین توجه به کاهش و بهینه‌سازی مصرف که از تأکیدات رهبر انقلاب نیز است، تمرکز کنیم و به لطف خدا امروز ارقام قابل توجهی را وارد مدار کردیم که با توجه به این میزان امیدواریم تا سال آینده بتوانیم بر مشکلات حوزه برق غلبه کنیم.

به گفته وزیر نیرو؛ در بخش‌های آب و برق کشور فرآیندهای بسیار مهمی با تمرکز بر کاهش مصرف بی‌رویه و غیربهره‌ور و تمرکز بر تولید مبتنی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی با محوریت هوشمندسازی در حال انجام است.

علی‌آبادی در خاتمه تاکید کرد: همه این اتفاقات توسط بخش خصوصی دنبال می‌شود که با افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری در محیط کسب و کار صورت گرفته و فرصت‌هایی مانند بازار سبز، بازار بهینه‌سازی مصرف به این بخش اضافه شده است.