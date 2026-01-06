به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله فلاحتی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان که بر محوریت توسعه و غنای برنامههای فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، اظهار کرد: تسریع در تحقق اهداف این اداره کل مورد تاکید است.
آیتالله فلاحتی با اشاره به اهمیت این مکان به عنوان قطب فرهنگی و آموزشی، افزود: بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی، نخبگان علمی و مدیریتی دستگاههای اجرایی استان در فرآیند تکمیل و غنیسازی محتوایی موزه ضرورت دارد.
وی ادامه داد: موزه دفاع مقدس صرفاً یک بنای یادبود نیست، بلکه سندی زنده از مقاومت، فداکاری و بینش عمیق ملت ایران در برابر دشمنان است. تکمیل به موقع و با کیفیت این پروژه، یک ضرورت فرهنگی و تاریخی محسوب میشود.
آیتالله فلاحتی به یکی از مهمترین موانع پیش رو اشاره کردند و گفت: گاهی محدودیتها، چه در قالب محرمانه اعلام شدن برخی مستندات حساس، چه در سختگیریهای اداری مربوط به اعزامها و عملیاتها، سبب میشود که نیروهای مسلح و یادگاران دوران جنگ، در واگذاری آثار و مستندات خود به موزهها مردد باشند.
وی برای عبور از این چالش اضافه کرد: ضروری است این آثار ارزشمند به دقت دستهبندی شوند و فرآیند انتقال آنها به هیچ وجه متوقف نگردد، چرا که عمق تأثیرگذاری این آثار در انتقال پیام مقاومت، بصیرت و همبستگی ملی به نسل امروز و آینده، امری حیاتی و غیرقابل جایگزین است.
آیت الله فلاحتی در این دیدار، به نقش بنیاد حفظ آثار در تبدیل شدن به مرکز ثقل برنامههای ملی نیز اشاره و افزود: کنگره هشت هزار شهید استان گیلان به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی، در محل همین بنیاد برگزار شد که نشاندهنده ظرفیت اجرایی بالای این مجموعه است.
آیت الله فلاحتی با قدردانی ویژه از زحمات سرهنگ پاسدار حسن حبیبی وضعیت موزه را به یک قطار در حال حرکت تشبیه کردند و خواستار مشارکت جمعی برای حفظ شتاب آن شدند و ادامه داد: همه ما باید به این قطار کمک کنیم تا با شتابان و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد. ارتقا کیفیت و کمیت محتوای ارائه شده و همچنین نگهداری شایسته و توأم با احترام محیط موزه به عنوان یک مکان مقدس، از اولویتها است.
در پایان سرهنگ کامیار مهدیپور اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، بنیاد آمادگی کامل خود را برای دریافت مشاورههای تخصصی از نخبگان استان در حوزههای طراحی محتوای موزهای و فنی اعلام میدارد. ایشان با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی سازنده میان تمامی دستگاههای فرهنگی استان، آمادگی بنیاد را برای ایفای نقش محوری در این مسیر اعلام کردند.
