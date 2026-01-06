رونمایی از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، محمدرضا عارف در جلسه ستاد ملی نیروگاه‌های خورشیدی که با حضور عبدالحمید احمدی قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی و ولی الله روشن رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت برگزار شد، پس از رونمایی از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو واتی، بیان کرد: برای من امروز روز خیلی خوبی است زیرا یکی از دغدغه‌هایم در دولت چهاردهم درباره اینورترها بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی است که سهم بالایی در برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه دارد و جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت هم یک نهاد پیشرو در بخش‌های مختلف است که صمیمانه از تلاش‌های آنان تشکر می‌کنم. شعار خوداتکایی صنعتی در بخش‌های مختلف کشور از جمله جهاد دانشگاهی دنبال شده و ما امروز فراتر از خوداتکایی در بخش‌های زیادی از «های‌تک» شرایط خوبی داشته و علاوه بر تآمین نیازهای داخلی، قادریم در این زمینه‌ها به کشورهای دوست، همسایه و منطقه هم کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ساخت اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو واتی اقدام بسیار مناسبی است که می‌تواند بخشی از نیازهای ما به تأمین زنجیره برق خورشیدی را پاسخ دهد. از تلاش‌های وزیر نیرو نیز در این زمینه تشکر می‌کنم و خوشحالم بهره‌برداری از این پروژه در ماه عزیز رجب آغاز شده است. مطمئن هستم با روحیه و نشاط صنعتگران، مراحل بعدی این پروژه هم با شتاب بیشتری پیش می‌رود. دولت هم در این زمینه در خدمت صنعتگران و پژوهشگران است.

عارف همچنین با اشاره به اهمیت آزمایشگاه مرجع اینورترهای خورشیدی، گفت: بهره‌برداری از این آزمایشگاه در زمینه انسجام‌بخشی به زنجیره تولید برق خورشیدی و خودکفایی و ارتقا تولید نقش مهمی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: خوشبختانه در دهه گذشته به درستی راهبرد اولویت دادن به فناوری‌های پیشرفته و نوظهور در دستور کار کشور بوده و نتایج خوبی هم به دست آمده است. زمانی که این راهبرد در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار گرفت، ما با فناوری‌های کلاسیک فاصله زیادی داشتیم و در آن مقطع این بحث چالشی مطرح بود که باید کدام فناوری را در اولویت قراردهیم که به نتیجه لازم برسیم.

وی خاطر نشان کرد: در آن مقطع این دیدگاه مطرح بود که فاصله ما با فناوری‌های کلاسیک مثل صنعت خودروسازی زیاد است و این فاصله بیشتر هم خواهد شد، بنابراین باید فناوری‌های نوظهور و دانش محور را که در آن مزیت‌های خوبی داریم را در اولویت قرار دهیم و تصمیم هم همین شد.

عارف همچنین یادآور شد: ما با پیگیری اولویت فناوری‌های نوظهور، موفق شدیم در زمینه‌هایی مثل بایوتکنولوژی، نانو، هسته‌ای و ICT دستاوردهای خوبی بدست بیاوریم البته چون فناوری هسته‌ای را به یک موضوع سیاسی تبدیل کردند، سرعت پیشرفت‌مان در این زمینه کند شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی برای رفع ناترازی در بخش انرژی، تاکید کرد: ما در موضوع انرژی باید به دنبال تنوع‌سازی بوده و راهبرد غیرمتمرکز را دنبال کنیم تا آسیب‌پذیری ما در بخش انرژی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای برای برنامه ملی توسعه سامانه‌ها و زنجیره تولید برق خورشیدی داشت که یک بخش آن مربوط به تولید برق خورشیدی است ولی این مصوبه و سند فراتر از تولید برق خورشیدی است و احکام لازم در این زمینه هم دیده شده است. در این مصوبه نگاه راهبردی ما به تولید در داخل کشور اما رقابت با سایر کشورها و کسب سهمیه در بازار منطقه و بین‌المللی است و کل زنجیره تولید انرژی خورشیدی هم دیده شده است.

عارف با بیان اینکه باید براساس این مصوبه در سال، تولید برق خورشیدی ۵ درصد افزایش یابد، افزود: البته راهبرد دولت چهاردهم فراتر از این عدد است زیرا باید در میزان تولید برق خورشیدی به جهش برسیم که در این مسیر خیلی خوب پیش می‌رویم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه رویکرد دولت حل ناترازی در بخش انرژی است، گفت: برای حل ناترازی‌ها به خصوص در زمنیه انرژی، راهبرد استفاده از فناوری‌های نوظهور مدنظر قرار دارد و باید در این مسیر اقدامات جدی داشته باشیم.

وی همچنین بیان کرد: امروز در زمینه استفاده از فناوری‌های نوظهور برای تولید انرژی خورشیدی همدلی و صمیمیتی ایجاد شده و نتیجه آن هم دستاوردهای ارزشمندی است. اکنون یک احساس مسئولیت مشترک ایجاد شده و نگاه بخشی وجود ندارد. همچنین لازم است که مشکلات این حوزه را باید با اجماع نظر و همدلی رفع کنیم.

در این جلسه گزارش فرایند احداث و پیشرفت پروژه‌های مرتبط با آزمایشگاه‌های مرجع انرژی خورشیدی، گزارش ظرفیت‌سنجی زنجیره تولید برق خورشیدی و بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی و گزارش فرایند تأمین اینورترهای خورشیدی ارائه شد.

همچنین در این جلسه مطرح شد که جلوگیری از خروج ۷۰۰ میلیون دلار ارز، ایجاد ۶ هزار شغل مستقیم و ۱۲ هزار شغل غیرمستقیم و امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات خورشیدی از مزایای ساخت اینورترهای بومی است و بومی‌سازی نرم‌افزار و دانش فنی اینورتر علاوه بر تأمین استقلال فناورانه، امکان تأمین الزامات امنیتی و پایداری شبکه برق کشور را فراهم می‌سازد.