آغاز پویش ملی «سلام محله» در ۲۵۰۰ محله

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی «سلام محله» همزمان با ایام دهه فجر در سراسر کشور اجرا میشود، پویشی که هدف آن تقویت مشارکت مردمی و توسعه فعالیتهای محلهمحور در حوزههای اجتماعی، حمایتی و توانمندسازی است.
جلسه هماهنگی پویش «سلام محله» روز سه شنبه ۱۶ دی با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، نشستی که مدیران کل استانها و کارشناسان مراکز مثبت زندگی بهصورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی، گفت: به مناسبت دهه فجر، پویش سلام محله را در قالب طرح سلام اجرا میکنیم. هدف این پویش، مشارکت مردم محلی و جذب داوطلبانی است که تمایل به خدمت در محله خود دارند یا میخواهند به گروههایی بپیوندند که از قبل شکل گرفتهاند از جمله همیاران سلامت روان، همیاران زنان سرپرست خانوار و سایر گروههای اجتماعمحور که بیش از ۲۰ سال است در سازمان بهزیستی از دل محلات فعالیت میکنند.
وی افزود: شیوهنامه و راهنمای عمل این پویش فردا به استانها ابلاغ خواهد شد. پویش سلام محله ظرفیتی را از دل محلات ایجاد میکند که اعضای آن ساکنان همان محله هستند و بهصورت داوطلبانه برای ارائه خدمات به مردم فعالیت میکنند. یکی از بخشهای مهم این پویش، اطلاعرسانی و تبلیغات است تا معرفی مناسبی صورت گیرد و جذب مردم محله بهدرستی انجام شود.
تلاش برای احیای محلات
در ادامه این جلسه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سابقه فعالیتهای محلهمحور در این سازمان گفت: برنامههای محلهمحور از گذشته در سازمان بهزیستی تحت عنوان برنامههای اجتماعمحور آغاز شده و در دوره جدید از ضریب نفوذ بیشتری برخوردار شده است چرا که یکی از سیاستهای راهبردی دولت چهاردهم، محلهمحوری است و جنگ ۱۲ روزه اخیر ضرورت فعالیتهای محلهمحور را بیش از پیش برای ایران آشکار کرد.
وی افزود: در سازمان بهزیستی با یک مثلث طلایی مواجه هستیم و فعالیتهای ما باید سه محور تمامیت، کفایت و عدالت را پوشش دهد. چارهای نداریم جز اینکه به سراغ محلات برویم و فعالیتهای اجتماعمحور را برای افزایش سلامت اجتماعی توسعه دهیم. طرح سلام در ابتدای راه است و باید بهصورت مستمر رصد و پیگیری شود.
حسینی خطاب به مدیران کل سازمان بهزیستی استانها تأکید کرد: یکی از جدیترین ملاکهای ارزیابی مدیران، اجرای طرح سلام خواهد بود. محلات در سالهای گذشته تضعیف شدهاند و احیای آنها کار بسیار دشواری است، نهادسازی مردمی برای دستگاههای دولتی نیز آسان نیست اما ناچاریم برای گسترش فعالیتها به سمت محلهمحوری حرکت کنیم.
وی ادامه داد: برای احیای محلات باید چند اقدام اساسی انجام شود از جمله تعریف کانونهای ارتباطی در محلات، شکلدهی شبکه داوطلبان محلی، تربیت تسهیلگران محلی و جلب حمایت دستگاههای دولتی و عمومی.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به الزامات اجرای موفق پویش «سلام محله» گفت: برای اینکه این پویش بتواند جای خود را باز کند به دو نوع اقدام نیاز داریم، اقدامات برانگیزاننده و اقدامات پشتیبانیکننده. اقداماتی مانند تشکیل تعاونیهای محلهمحور یا ایجاد حساب امید محله توسط بانک رفاه، از جمله اقدامات پشتیبانی است اما پیش از آن باید اقدامات برانگیزاننده انجام شود.
به گفته وی، سه اقدام برانگیزاننده برای این پویش طراحی شده است که عبارتند از: نخست، استقرار میز خدمت در پایگاههای منتخب طرح سلام مانند مدارس یا مساجد برای شناسایی و برانگیختن نیازهای محله. دوم، مذاکره با صداوسیما برای طراحی و اجرای مسابقه محلهمحور و پخش آن و سوم، اجرای پویش سلام محله در ۲۵۰۰ محله کشور همزمان با دهه فجر که زمان پیشنهادی آغاز آن ۱۴ بهمن است.
پویش سلام محله در ۲۵۰۰ محله
حسینی افزود: ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی در کشور فعال هستند و به همین دلیل این پویش در ۲۵۰۰ محله اجرا میشود. مراکز مثبت زندگی شناخت دقیقی از محلات دارند و یا خود مجری طرح خواهند بود یا هماهنگی با پایگاههایی مانند مدارس و مساجد را برعهده میگیرند.
وی عناصر اصلی پویش سلام محله را چنین تشریح کرد: ساختاری از ستاد تا مراکز مثبت زندگی تعریف شده که همان ساختار طرح سلام است. مسئول مرکز مثبت زندگی به همراه یک یا دو تسهیلگر که میتوانند از مددکاران مرکز یا گروههای اجتماعمحور باشند، راهبری اجرای پویش را برعهده دارند. بر اساس این ساختار، مراکز مثبت زندگی موظفاند سه اقدام را انجام دهند: معرفی ۲۵۰۰ مکان اجرای پویش با اولویت مدارس، انتخاب و آموزش یک یا دو تسهیلگر و اجرای برنامههای تبلیغاتی در فضای مجازی تا پیش از ۱۴ بهمن همچنین شبکههای اجتماعی و تبلیغات محیطی در مکانهای پرتردد شکل خواهد گرفت.
در ادامه این نشست اعلام شد که هدف سازمان بهزیستی، احیای محلهمحوری و افزودن داوطلبان جدید به شبکه ۱۲۰ هزار نفری داوطلبان فعال در ۱۱ هزار گروه اجتماعمحور است بهگونهای که داوطلبان جدید یا به گروههای موجود بپیوندند یا در قالب شبکه داوطلبان حوزه مشارکتها فعالیت کنند. همچنین بسیج مأمور شده است از تمام ظرفیت پایگاههای خود استفاده کند و در روز ۲۲ بهمن در مسیر راهپیمایی ایستگاههایی برای جذب داوطلبان برپا کند.
در پایان مهرداد احترامی دبیر علمی طرح سلام، گفت: تبلیغات محیطی پویش سلام محله از همین روزها آغاز میشود و اجرای میدانی آن از شب نیمه شعبان کلید خواهد خورد. افراد علاقهمند میتوانند با مراجعه به مراکز تعیینشده، فرمهای مربوطه را تکمیل کنند. مهمترین وظیفه مراکز مثبت زندگی در این مرحله، معرفی تسهیلگران به مردم محله است و در حال حاضر تمرکز اصلی این مراکز، شناسایی تسهیل گرانی با شاخصهایی مانند مهارت، تجربه کار محلی و توان ارتباطگیری است.
نظر شما