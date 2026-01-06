  1. دانشگاه و فناوری
برگزاری نخستین رویداد ملی امنیت فناوری اطلاعات، به‌زودی

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با هدف ترویج هر چه بیشتر فرهنگ امنیت سایبری، نخستین هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، زهرا آخودداد معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتای این مرکز با اعلام این خبر افزود: افزایش و گسترش دامنه تعاملات و ارتباطات حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در زمینه امنیت سایبری و تلاش برای تربیت نیروی متخصص، از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است که با مشارکت مرکز ملی فضای مجازی، ستاد توسعه علوم و فن‌آوری افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای بیست و یکم تا بیست و چهارم دی‌ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد.

معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتای مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: در نخستین هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات ۶ پنل تخصصی، چند کارگاه آموزشی تخصصی و ارائه‌های فنی با حضور نمایندگانی از بخش حاکمیتی امنیت سایبری، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

آخودداد تصریح کرد: حکمرانی داده و اقدامات امنیتی / نقش دانشگاه‌ها در توسعه امنیت فناوری اطلاعات / امنیت در شبکه‌های صنعتی / امنیت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی / توسعه صنعت داخلی افتا و تهدیدات نوین سایبری همچون هوش مصنوعی محورهای اصلی و مهم (پنل) نشست‌های تخصصی خواهد بود که در آنها، در باره برخی از حوادث سایبری، الزامات امنیت سایبری، لزوم برخورد با ترک فعل‌ها، پرورش نیروهای متخصص و تغییر در نگرش آموزشی رشته‌های مرتبط با امنیت سایبری در دانشگاه‌ها، بحث و بررسی خواهد شد.

وی برپایی نمایشگاهی با مشارکت ۴۰ شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه تولید محصولات بومی امنیت سایبری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افتایی را از دیگر برنامه‌های نخستین رویداد ملی امنیت فناوری اطلاعات برشمرد که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

محمود روزبهانی جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گستردگی سهم فضای مجازی و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، امنیت سایبری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و ما موظفیم برای ایجاد و حفظ این امنیت، با تمام دقت و توان تلاش کنیم.

جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری افزود: باور غلطی در حوزه امنیت وجود دارد که امنیت را فقط شامل محرمانگی می‌داند در حالی که علاوه بر حفظ محرمانگی، از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی گرفته تا اطلاعات و اسناد سری و طبقه بندی شده شامل حفظ صحت داده‌ها و اطلاعات و نیز دسترسی‌پذیری به موقع می‌شود.

