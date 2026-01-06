به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، زهرا آخودداد معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتای این مرکز با اعلام این خبر افزود: افزایش و گسترش دامنه تعاملات و ارتباطات حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در زمینه امنیت سایبری و تلاش برای تربیت نیروی متخصص، از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است که با مشارکت مرکز ملی فضای مجازی، ستاد توسعه علوم و فن‌آوری افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای بیست و یکم تا بیست و چهارم دی‌ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد.

معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتای مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: در نخستین هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات ۶ پنل تخصصی، چند کارگاه آموزشی تخصصی و ارائه‌های فنی با حضور نمایندگانی از بخش حاکمیتی امنیت سایبری، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

آخودداد تصریح کرد: حکمرانی داده و اقدامات امنیتی / نقش دانشگاه‌ها در توسعه امنیت فناوری اطلاعات / امنیت در شبکه‌های صنعتی / امنیت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی / توسعه صنعت داخلی افتا و تهدیدات نوین سایبری همچون هوش مصنوعی محورهای اصلی و مهم (پنل) نشست‌های تخصصی خواهد بود که در آنها، در باره برخی از حوادث سایبری، الزامات امنیت سایبری، لزوم برخورد با ترک فعل‌ها، پرورش نیروهای متخصص و تغییر در نگرش آموزشی رشته‌های مرتبط با امنیت سایبری در دانشگاه‌ها، بحث و بررسی خواهد شد.

وی برپایی نمایشگاهی با مشارکت ۴۰ شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه تولید محصولات بومی امنیت سایبری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افتایی را از دیگر برنامه‌های نخستین رویداد ملی امنیت فناوری اطلاعات برشمرد که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

محمود روزبهانی جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گستردگی سهم فضای مجازی و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، امنیت سایبری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و ما موظفیم برای ایجاد و حفظ این امنیت، با تمام دقت و توان تلاش کنیم.

جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری افزود: باور غلطی در حوزه امنیت وجود دارد که امنیت را فقط شامل محرمانگی می‌داند در حالی که علاوه بر حفظ محرمانگی، از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی گرفته تا اطلاعات و اسناد سری و طبقه بندی شده شامل حفظ صحت داده‌ها و اطلاعات و نیز دسترسی‌پذیری به موقع می‌شود.