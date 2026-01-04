پلتفرمی که از فروش داده های کاربران کالیفرنیایی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این ایالت در یکم ژانویه اعلام کرد پلتفرم «درخواست حذف و خروج» (Delete Request and Opt-out) یا به اختصار DROP را راه اندازی کرده که به شهروندان اجازه میدهد درخواست حذف تمام اطلاعات آنلاین خصوصی شأن که توسط دلالهای داده جمع آوری میشود را ثبت کنند.
به گفته آژانس حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا که مسئولیت ارائه DROP را دارد، این نخستین ابزار در نوع خود است که محدودیتهای جدیدی بر کسب وکارهایی وضع میکند که دادههای خصوصی که کاربران به طور مستقیم ارائه نمیکنند را جمع آوری میکنند و میفروشند. در این فرایند قبل از ارائه درخواست فرد برای حذف دادههای ثبت شده در یک کارگزاری داده در کالیفرنیا، باید محل سکونت خود در این ایالت را احراز کند.
از سوی دیگر آژانس مذکور تمام کارگزاریهای داده را ملزم کرده هر سال اطلاعات خود را ثبت و هرگونه درخواست حذف مربوط به پلتفرم DROP را پردازش کنند. دلالان داده همچنین باید نوع اطلاعاتی که جمع آوری می کنندو به اشتراک میگذارند را گزارش دهند و از سوی دیگر در معرض بررسی و کنترلهایی جهت همخوانی قرار دارند. اگر هر دلال دادهای این الزامات را رعایت نکند، ممکن است با جریمهها و مجازاتهایی روبرو شود.
