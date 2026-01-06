به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی و کشتیرانی اعلام کرد: مقامهای ونزوئلایی و آمریکایی در حال گفتوگو درباره صادرات نفت خام ونزوئلا به آمریکا هستند.
نشریه پولیتیکو روز یکشنبه این هفته (۱۴ دی ماه) به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت دونالد ترامپ اخیراً با شرکتهای نفتی آمریکایی که حکومت ونزوئلا دههها پیش داراییهای آنها را مصادره کرده بود، تماس گرفته است.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از این شرکتهای نفتی خواسته است در صورتی که بهدنبال جبران داراییهای مصادرهشده خود هستند، سرمایهگذاری گستردهای در ونزوئلا انجام دهند.
از سوی دیگر، منابعی در بخش انرژی به پولیتیکو اعلام کردند: پیام دولت ترامپ موجب نگرانی شرکتهای نفتی شده، چرا که بازسازی و احیای میادین نفتی ونزوئلا با دشواریهای جدی روبهرو است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه ۱۳ دی ماه اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.
لازم به ذکر است که حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور که نقض تمام قوانین بین المللی به شمار میرود، موجی از واکنشهای منفی را در کشورهای جهان به دنبال داشته است.
