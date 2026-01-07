شورای انتقالی یمن فرار الزبیدی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «شورای انتقالی جنوب یمن» با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که عیدروس الزبیدی رئیس این شورا، وظایف خود را از عدن ادامه می‌دهد و بر عملیات نظامی و امنیتی در جنوب یمن نظارت دارد.

این شورا در بیانیه خود افزود که شورای مذکور ارتباط خود را با هیئت خود در عربستان سعودی از دست داده است و برقراری ارتباط با هیئت شورا که ساعاتی پیش به ریاض رسیده بود، دشوار شده است و هیچ اطلاعات رسمی تا این لحظه در مورد محل حضور یا شرایط اطراف آن در دسترس نیست.

در همین راستا، شورای انتقالی جنوب بر ادامه تعامل مثبت و مسئولانه خود با ابتکارات سیاسی مختلف و تلاش‌های گفتگو تأکید و اعلام کرد که از حملات هوایی هواپیماهای سعودی به مناطقی در استان ضالع که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد، غافلگیر شده است.

ائتلاف سعودی امروز چهارشنبه اعلام کرده است که الزبیدی به مکانی نامعلوم فرار کرده است و تعدادی دیگر از رهبران شورای انتقالی را در هواپیمایی که اجازه پرواز به ریاض را داشت، رها کرده است.

ائتلاف سعودی بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، پس از انجام حدود ۱۵ حمله هوایی توسط عربستان سعودی به منطقه زبید در ضالع در جنوب یمن به منطقه‌ای نامعلوم فرار کرده است. حملات عربستان به این منطقه در جنوب یمن به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر از جمله زنان و کودکان منجر شد.

در همین رابطه هانی بن بریک، نایب رئیس شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات، ضمن حمله به عربستان سعودی، این کشور را به در پیش گرفتن راه خیانت و پیمان‌شکنی متهم کرد و افزود که این امر عواقب فوری و آتی خواهد داشت.

بن بریک در اظهاراتی شدیداللحن گفت که عربستان سعودی، مردم و سران شورای انتقالی را هدف قرار داده است. وی ریاض را به ارتکاب جنایات جنگی از طریق حملات هوایی و استفاده از «ابزارهای تروریستی» متهم و تأکید کرد که این اقدامات مقاومت حاکمیت و مردم جنوب یمن را در هم نخواهد شکست.