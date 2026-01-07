نایب رئیس شورای انتقالی: عربستان در یمن جنایت جنگی مرتکب شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هانی بن بریک، نایب رئیس شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات، ضمن حمله به عربستان سعودی، این کشور را به در پیش گرفتن راه خیانت و پیمان‌شکنی متهم کرد و افزود که این امر عواقب فوری و آتی خواهد داشت.

بن بریک در اظهاراتی شدیداللحن گفت که عربستان سعودی، مردم و سران شورای انتقالی را هدف قرار داده است. وی ریاض را به ارتکاب جنایات جنگی از طریق حملات هوایی و استفاده از «ابزارهای تروریستی» متهم و تأکید کرد که این اقدامات مقاومت حاکمیت و مردم جنوب یمن را در هم نخواهد شکست.

ائتلاف سعودی بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، پس از انجام حدود ۱۵ حمله هوایی توسط عربستان سعودی به منطقه زبید در ضالع در جنوب یمن به منطقه‌ای نامعلوم فرار کرده است. حملات عربستان به این منطقه در جنوب یمن به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر از جمله زنان و کودکان منجر شد.