۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۸

توقیف محموله ۲۷ تُنی سیب‌زمینی قاچاق در مرز مریوان

مریوان- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از کشف و توقیف ۲۷ هزار کیلوگرم سیب‌زمینی قاچاق در مرز باشماق مریوان و محکومیت متهم این پرونده به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۷ هزار کیلوگرم سیب‌زمینی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این محموله قاچاق توسط مأموران گمرک باشماق مریوان و در جریان کنترل خودروهای عبوری کشف شد.

رحیمیان خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله در داخل یک دستگاه خودرو، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

