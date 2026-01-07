از سرگیری مبادله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توقف مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده و تماس مستقیم با مسئولان مرکز مبادله ارز و طلا، آنها اعلام کردند که ضوابط پیشین تغییری نخواهد کرد و فعالیت تالار از هفته آینده به روال سابق بازمی‌گردد.

او در تشریح جزئیات توقف موقت مبادله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در تالار مبادله ارز و طلا اظهار کرد: این فرآیند از ۱۵ دی ماه به‌صورت موقت، متوقف شده است که همین مسئله باعث طرح پرسش‌ها و نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان شد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، وی افزود: در پی طرح این دغدغه‌ها، مذاکراتی با معاون مرکز مبادله ارز و طلا، صورت گرفت و ایشان اعلام کردند که توقف ایجادشده صرفاً ناشی از مسائل فنی مرتبط با انتقال کالاها میان تالار یک و دو مرکز مبادله بوده و هیچ ارتباطی با تغییر سیاست‌ها یا ضوابط ندارد.

غفراللهی تصریح کرد: طبق اعلام رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، از روز شنبه تبادل مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده مجدداً برقرار می‌شود و این فرآیند بدون هیچ‌گونه تغییر در مقررات و سازوکارهای قبلی ادامه خواهد یافت.

او افزود: اتاق بازرگانی تهران، در چارچوب وظیفه خود و از طریق ارتباط مستمر با نهادهای ذی‌ربط، پیگیر مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و نتایج این پیگیری‌ها را به‌صورت شفاف در اختیار فعالان بخش‌خصوصی قرار می‌دهد.