رشد بودجه دارو و تجهیزات واقعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: افزایش پیشبینیشده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک عمدتاً اسمی است و پاسخگوی فشارهای واقعی این حوزه نیست.
به گفته وی، حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز صرفاً میتواند بخشی از هزینهها را پوشش دهد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ساختار هزینهای حوزه سلامت بهگونهای است که رشد محدود منابع، تأثیر عملی محسوسی بر پایداری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد داشت و فاصله میان اعتبارات و نیازهای واقعی همچنان پابرجاست.
وی افزود: در صورت حذف ارز دولتی، هزینهها بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و حتی رشد ۴۰ درصدی بودجه نیز قادر به جبران شکاف میان منابع پیشبینیشده و نیاز واقعی این حوزه نخواهد بود.
