به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، روز دوشنبه در جریان بازدید از شهرستان الیگودرز، بر اجرای پروژههای پیشران و عملیاتی کردن سند راهبردی شهرستان تأکید کرد.
سند راهبردی؛ نقشه راه توسعه شهرستانها
پورعلی اظهار داشت: این سند نقشه راه توسعه و پیشرفت شهرستانها است که باید با برنامهریزی دقیق بهطور جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: اجرای پروژههای پیشران در شهرستانها، کلید توسعه متوازن و پایدار استان است.
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، سمنها و معتمدین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به لزوم فعالسازی سازوکارهای اجتماعی، بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، سازمانهای مردمنهاد و معتمدین و همچنین استفاده از نظرات آنان تأکید کرد.
ارتقای خدمات اورژانس در الیگودرز
پورعلی همچنین در جریان بازدید از اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان با اشاره به وسعت جغرافیایی الیگودرز و وجود مناطق صعبالعبور، بر ضرورت ارتقای خدمات اورژانس در این شهرستان تأکید کرد.
قدردانی از حضور پرشور مردم الیگودرز در راهپیماییهای شبانه
حجتالاسلام سرلک، امام جمعه الیگودرز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، از حضور پرشور و حماسی مردم متدین شهرستان در راهپیماییهای شبانه قدردانی کرد و آن را نشانهای بارز از بصیرت، اتحاد و پایبندی به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی برشمرد.
تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با گرانفروشی
امام جمعه الیگودرز با توجه به دغدغههای معیشتی مردم، بر لزوم رسیدگی جدیتر به وضعیت قیمتها و تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع با هر گونه گرانفروشی و سودجویی شد.
عملکرد قابل قبول دستگاههای اجرایی در دوران جنگ رمضان
مهدی اداوی، فرماندار ویژه الیگودرز، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و پشتیبانیهای صورتگرفته توسط دستگاههای اجرایی در دوران جنگ تحمیلی رمضان، عملکرد این نهادها را قابلقبول ارزیابی کرد.
فعالیت ۹ پایگاه اورژانس و یک پایگاه هوایی مجهز به بالگرد در الیگودرز
فرماندار ویژه الیگودرز ضمن اشاره به فعالیت ۹ پایگاه اورژانس شهری و جادهای و یک پایگاه هوایی مجهز به یک فروند بالگرد در این شهرستان، افزایش سهمیه استخدامی نیروهای بومی را خواستار شد.
