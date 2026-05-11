به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر دوشنبه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، در نشست تخصصی «مرزداران بیادعا» اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد بررسی و تبیین نقش کُردها در پاسداری از مرزهای ایرانزمین از باستان تا امروز است و اگر میخواهیم هویت ملی را حفظ کنیم، قطعاً باید تاریخ بدانیم.
وی تاریخ را برابر با هویت ملی دانست و افزود: هویت به معنای اصالت است و این اصالت و تمدن کهن و چند هزارساله به معنای نگاه داشتن، حفظ و پاسداری از ایران عزیز است.
محمدی با محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به کشور عزیزمان، ابراز کرد: جنگ رمضان شاید بهانهای برای نامگذاری شعار سال با عنوان «هویت ملی و حفظ وحدت و انسجام ملی و اقتصاد مقاومتی» شد.
وی مرور تاریخ و بررسی وقایع آن زمان و تقابل دلاورانه و شجاعانه در مقابل متجاوزین را برای درک و پاسداشت جنگ رمضان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و هموطنانمان در ادامه همین پیشینه تاریخی پرافتخار وطنپرستی، دفاع از آب و خاک ایران و ایستادگی در مقابل دشمنان و متجاوزین به مام میهن است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، پاسداشت رهبر شهید و شهدای جنگهای تحمیلی بهویژه جنگ رمضان را مستلزم داشتن درک درستی از جانفشانیها و ازخودگذشتگیهای مرزداران بهعنوان نماد و سمبل ارزشمندی از میهنپرستی، مقاومت و صلابت دانست و اذعان داشت: خونهای زیادی بر زمین ریخته شده تا یک وجب از این خاک به دست دشمن نیفتد.
وی با اشاره به شهره بودن مرزداران این دیار به اصالت و غیرت، بیان کرد: بررسی و تبیین تاریخ پر از افتخار مردم کرمانشاه در پاسداری و مرزداری کشور، مایه سربلندی و مباهات ما است.
محمدی تداوم این روحیه دلاورمردی و غیرت مرزداران را یادآور شد و تأکید کرد: امروز باید پای نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستیم و بگوییم ما بهعنوان مرزداران کُرد، از زمانهای دور در دوران جنگ جهانی اول و دوم تا جنگ تحمیلی ۸ ساله و تاکنون، با غیرت در مقابل متجاوزین ایستادهایم.
وی عنوان کرد: تجارب تاریخی این کشور بارها نشان داده علیرغم اینکه اعلام کردیم ما بیطرف هستیم، اما آمدند و کشورمان و شهر کرمانشاه را اشغال کردند؛ اما مردمان کُرد و مردمان کرمانشاه در آن زمان هم در برابر هجوم قدرتهای متجاوزی که از قدرت نظامی بالایی برخوردار بودند، ایستادگی و مقاومت کرده و متجاوزین را از مرزهای این کشور بیرون راندند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه در تشریح اهداف برگزاری این نشست، تصریح کرد: بیان داشتههای تاریخیمان برای این است که از طریق رسانه، پیامرسانها و فضای مجازی به آحاد جامعه بهویژه نسل جوان بگوییم که چه کسانی برای پاسداری و حراست از مرزهای ایران در غرب کشور جنگیدند و از مال و جان خود گذشته و ایثار و جانفشانی کردند.
وی با ابراز خرسندی از این رویداد گفت: برگزاری چنین نشستی توفیق بزرگی برای ادارهکل کتابخانهها است که میتواند منشأ آگاهیدادن و داناییبخشی به جامعه باشد.
محمدی خواستار تداوم چنین نشستهایی با حضور «دکتر محسن درکه» نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه شد و افزود: با بررسی و تبیین پیشینه تاریخی این دیار میتوانیم هویت ملی را به نسل جوان بشناسانیم و این انسجامی که در این روزها و شبها شاهد آن هستیم، هرچه بیشتر نمایان شود.
وی میدانداریهای امروز را نشأتگرفته از همین پیشینه ارزشمند دانست و تأکید کرد: این حماسه حضور به جهانیان ثابت کرده که مردم ایران به پای پرچم سهرنگشان ایستادهاند و تا پای جان از وطنشان دفاع میکنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با بیان اینکه هرگونه مباحث تاریخی و علمی که میتواند این انسجام را بیشتر کند دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: هر آنچه در خصوص هویت ملیمان میدانیم در حافظه تاریخ خواهد ماند و سرمایهای ارزشمند برای نسل آینده این مرز و بوم خواهد بود.
گفتنی است، رویداد «مرزداران بیادعا» امروز در قالب نشست تخصصی حضوری و برخط با محوریت بررسی و تبیین «نقش کُردها در پاسداری از مرزهای ایرانزمین از باستان تا امروز» در سالن جلسات استاد محبت کتابخانه امیرکبیر و در بستر اسکایروم برگزار شد.
