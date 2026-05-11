۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

محمدی: مرزداران کُرد همواره در برابر متجاوزان ایستاده‌اند

کرمانشاه- مدیرکل کتابخانه‌های کرمانشاه گفت: مرزداران کُرد در طول تاریخ با غیرت مقابل متجاوزان ایستاده‌اند و پاسداری از هویت ملی نیازمند آگاهی از این تاریخ است.

به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر دوشنبه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، در نشست تخصصی «مرزداران بی‌ادعا» اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد بررسی و تبیین نقش کُردها در پاسداری از مرزهای ایران‌زمین از باستان تا امروز است و اگر می‌خواهیم هویت ملی را حفظ کنیم، قطعاً باید تاریخ بدانیم.

وی تاریخ را برابر با هویت ملی دانست و افزود: هویت به معنای اصالت است و این اصالت و تمدن کهن و چند هزارساله به معنای نگاه داشتن، حفظ و پاسداری از ایران عزیز است.

محمدی با محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به کشور عزیزمان، ابراز کرد: جنگ رمضان شاید بهانه‌ای برای نامگذاری شعار سال با عنوان «هویت ملی و حفظ وحدت و انسجام ملی و اقتصاد مقاومتی» شد.

وی مرور تاریخ و بررسی وقایع آن زمان و تقابل دلاورانه و شجاعانه در مقابل متجاوزین را برای درک و پاسداشت جنگ رمضان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و هموطنانمان در ادامه همین پیشینه تاریخی پرافتخار وطن‌پرستی، دفاع از آب و خاک ایران و ایستادگی در مقابل دشمنان و متجاوزین به مام میهن است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، پاسداشت رهبر شهید و شهدای جنگ‌های تحمیلی به‌ویژه جنگ رمضان را مستلزم داشتن درک درستی از جان‌فشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌های مرزداران به‌عنوان نماد و سمبل ارزشمندی از میهن‌پرستی، مقاومت و صلابت دانست و اذعان داشت: خون‌های زیادی بر زمین ریخته شده تا یک وجب از این خاک به دست دشمن نیفتد.

وی با اشاره به شهره بودن مرزداران این دیار به اصالت و غیرت، بیان کرد: بررسی و تبیین تاریخ پر از افتخار مردم کرمانشاه در پاسداری و مرزداری کشور، مایه سربلندی و مباهات ما است.

محمدی تداوم این روحیه دلاورمردی و غیرت مرزداران را یادآور شد و تأکید کرد: امروز باید پای نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستیم و بگوییم ما به‌عنوان مرزداران کُرد، از زمان‌های دور در دوران جنگ جهانی اول و دوم تا جنگ تحمیلی ۸ ساله و تاکنون، با غیرت در مقابل متجاوزین ایستاده‌ایم.

وی عنوان کرد: تجارب تاریخی این کشور بارها نشان داده علی‌رغم اینکه اعلام کردیم ما بی‌طرف هستیم، اما آمدند و کشورمان و شهر کرمانشاه را اشغال کردند؛ اما مردمان کُرد و مردمان کرمانشاه در آن زمان هم در برابر هجوم قدرت‌های متجاوزی که از قدرت نظامی بالایی برخوردار بودند، ایستادگی و مقاومت کرده و متجاوزین را از مرزهای این کشور بیرون راندند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در تشریح‌ اهداف برگزاری این نشست، تصریح کرد: بیان داشته‌های تاریخی‌مان برای این است که از طریق رسانه، پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان بگوییم که چه کسانی برای پاسداری و حراست از مرزهای ایران در غرب کشور جنگیدند و از مال و جان خود گذشته و ایثار و جان‌فشانی کردند.
وی با ابراز خرسندی از این رویداد گفت: برگزاری چنین نشستی توفیق بزرگی برای اداره‌کل کتابخانه‌ها است که می‌تواند منشأ آگاهی‌دادن و دانایی‌بخشی به جامعه باشد.

محمدی خواستار تداوم چنین نشست‌هایی با حضور «دکتر محسن درکه» نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه شد و افزود: با بررسی و تبیین پیشینه تاریخی این دیار می‌توانیم هویت ملی را به نسل جوان بشناسانیم و این انسجامی که در این روزها و شب‌ها شاهد آن هستیم، هرچه بیشتر نمایان شود.

وی میدان‌داری‌های امروز را نشأت‌گرفته از همین پیشینه ارزشمند دانست و تأکید کرد: این حماسه حضور به جهانیان ثابت کرده که مردم ایران به پای پرچم سه‌رنگشان ایستاده‌اند و تا پای جان از وطنشان دفاع می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با بیان اینکه هرگونه مباحث تاریخی و علمی که می‌تواند این انسجام را بیشتر کند دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: هر آنچه در خصوص هویت ملی‌مان می‌دانیم در حافظه تاریخ خواهد ماند و سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل آینده این مرز و بوم خواهد بود.

گفتنی است، رویداد «مرزداران بی‌ادعا» امروز در قالب نشست تخصصی حضوری و برخط با محوریت بررسی و تبیین «نقش کُردها در پاسداری از مرزهای ایران‌زمین از باستان تا امروز» در سالن جلسات استاد محبت کتابخانه امیرکبیر و در بستر اسکای‌روم برگزار شد.

