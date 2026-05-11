۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

استاندار تهران:هزینه حمل و نقل ریلی ۳۰ درصد کمتر از جاده ای است

تهران- استاندار تهران گفت:جایگزینی حمل و نقل ریلی با جاده ای، هزینه حمل کالا را ۳۰ درصد کاهش می‌دهد که این امر در مهار تورم و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی امروز اولویتی کمتر از جنگ ندارد اظهار کرد: از اثرات تصمیمات ارزی دولت در جنگ ۴۰ روزه این بود که باعث شد مردم هیچ کمبودی احساس نکنند و این سیاست موفقی بود.

وی با انتقاد از تمرکزگرایی و عدم توجه به ظرفیت‌های تهران اظهار داشت: تهران با ۴۷ هزار کارت بازرگانی، مهم‌ترین استان اقتصادی کشور است، اما در این چرخه اصلاً دیده نشده و مرز فقط زمینی نیست؛ تهران مرز هوایی و ریلی دارد و چهارراه اتصال به همه بنادر است و متأسفانه از حمل ریلی به جای جاده‌ای استفاده نمی‌کنیم در حالی که هزینه حمل ریلی ۳۰ درصد کمتر است.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی از بندر امام تا تهران و همچنین امکان اتصال ریلی به ترکیه و افغانستان، تصریح کرد: ما می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در خطوط موجود، ظرفیت انتقال کالا را سه برابر کنیم، برای کشوری که بیش از ۸ هزار کیلومتر مرز مشترک با ۱۵ کشور دارد، بن‌بست معنا ندارد.

وی با تأکید بر لزوم حذف بروکراسی‌های زائد و تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: در جنگ ۴۰ روزه مردم جنگ را احساس نکردند چون بروکراسی حذف شده بود و امروز نیز با نیازسنجی و همکاری بخش خصوصی، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه را در اولویت قرار داده‌ایم.

