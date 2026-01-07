نقدی بر اندیشه نئوداروینیسم «ریچارد داوکینز» و خداناباوری او

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برهان نظم و نئوداروینیسم» اثر حامد ساجدی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

ریچارد داوکینز رفتارشناس و زیست‌شناس فرگشتی اهل بریتانیا است. کتاب‌های متعددی در زمینه فرگشت (تکامل)، نوشته‌است. داوکینز از منتقدان بزرگ آفرینش‌گرایی و یکی از خداناباوران مشهود است. به دلیل نقد دین و دین‌گرایی شهرت دارد. داوکینز، ردِ خدا و مذهب را نتیجهٔ طبیعی مطالعه فیزیک و کیهان‌شناسی و همچنین زیست‌شناسی فرگشتی و نظریه فرگشت می‌داند. این نگرش که به «خداناباوری علمی» مشهور است، به لحاظ بنیادین متفاوت از «خداناباوری فلسفی» است.

دنیل کلمنت دِنِت فیلسوف، نویسنده و دانشمند شناخته شده اهل ایالات متحده آمریکا نیز در زمینه فلسفه ذهن، فلسفه علم و فلسفه زیست‌شناسی، به‌ویژه فرگشت (نظریه تکامل) و علوم شناختی پژوهش‌های متعددی دارد. دنت در زمرهٔ متفکرانی است که تمایل انسان به باورهای دینی و به ویژه دوگانه‌انگاری جسم و ذهن یا غایت‌انگاری در طبیعت را محصول فرعی فرگشت می‌دانند.‌

کسانی مانند ریچارد داوکینز و دنیل دنت در پروژه الحاد علم بنیاد سعی دارند دستاوردهای علوم تجربی را در راستای تقویت نهاد الحاد استفاده کنند. داوکینز مدعی است با پذیرش نئوداروینیسم دیگر باید وجود طراح فراطبیعی را کنار نهاد.

اثر حاضر با استفاده از دانش روز زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و کیهان‌شناسی و با به‌کارگیری بینش فلسفی مناسب نشان می‌دهد که خود نظریه تکامل برای به سرانجام رسیدن، نیازمند یک نظم زیربنایی است که تبیین‌های علمی قادر به توجیه آن نیستند. ۱۵ شرط زیربنایی تکامل، تنظیم ظریف تعمیم یافته، شرایط ویژه پیدایش حیات حیوانی و غایتمندی در تکامل انسان از جمله مباحث بدیع این کتاب است.

کتاب برهان نظم و نئوداروینیسم اثر حامد ساجدی، که هر جلد با قیمت ۴۹۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

