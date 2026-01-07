۸۰۰۰ تن کود کشاورزی در دشتستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، هشت هزار و ۲۵۰ تن انواع کودهای کشاورزی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در شهرستان دشتستان توزیع شده است.

وی افزود: این میزان کود از طریق شبکه رسمی و کارگزاری‌های مجاز، با نظارت دقیق و مطابق با سهمیه‌های مصوب در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته تا ضمن جلوگیری از هرگونه کمبود، شرایط لازم برای کشت مطلوب و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه دشتستان یکی از مناطق مهم و استراتژیک کشاورزی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: اولویت این شرکت، تأمین مستمر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و پاسخگویی سریع به نیازهای فصلی بخش کشاورزی است.

عمرانی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حرکت در مسیر تحقق امنیت غذایی، از برنامه‌های محوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده و این روند با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.