عمرانی: آماده تامین کود مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق، هماهنگی گسترده با شبکه کارگزاریها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای تأمین و توزیع انواع کودهای کشاورزی در سال زراعی جدید فراهم شده است.
وی با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه افزود: تأمین و توزیع بهموقع کودهای کشاورزی و سایر نهادههای موردنیاز بهرهبرداران از اولویتهای اصلی شرکت است و در این راستا تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود بسیج شده است.
عمرانی ادامه داد: کودهای کشاورزی نقش بسیار مؤثری در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات دارند و بر همین اساس، برنامهریزیهای دقیقی برای اطمینان از دسترسی بدون وقفه کشاورزان به نهادههای موردنیاز صورت گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد: هدف اصلی این شرکت حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تقویت زنجیره تولید، ارتقای کیفیت محصولات و حرکت در مسیر توسعه کشاورزی پایدار است و تمامی برنامهها در همین راستا طراحی و اجرا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیت کارگزاریها در شهرستانهای مختلف و همکاری نزدیک با تشکلهای کشاورزی، تلاش میکند نهادهها را بهطور عادلانه و در کوتاهترین زمان ممکن به دست کشاورزان برساند.
عمرانی همچنین از نظارت مستمر بر فرآیند توزیع کودهای کشاورزی خبر داد و گفت: شفافیت در توزیع و رعایت عدالت در تخصیص نهادهها ، از سیاستهای اصلی شرکت در سال زراعی جدید خواهد بود.
نظر شما