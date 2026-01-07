به گزارش، خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح چهارشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر با قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین، اظهار کرد: مجمع خیرین سلامت دیّر در مدت‌زمان کوتاه فعالیت خود اقدامات بزرگ و اثرگذاری انجام داده که از جمله آن می‌توان به حمایت از بیماران نیازمند، تأمین بخشی از تجهیزات پزشکی، کمک به درمان‌های تخصصی و کاهش فشار مالی درمان بر خانواده‌ها اشاره کرد.

امام جمعه دیّر با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی در جامعه امروز افزود: طبق آموزه‌های قرآنی، بیان نعمت‌ها و خدمات انجام‌شده نه‌تنها پسندیده، بلکه امیدآفرین است. امروز دنیا بر محور تبلیغ می‌چرخد و هر کاری که انجام می‌شود اگر به درستی اطلاع‌رسانی نشود، در افکار عمومی دیده نخواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه والای سلامت در معارف دینی تصریح کرد: گره‌گشایی از مشکلات مردم از جمله در حوزه بهداشتی و درمانی، در روایات اهل‌بیت (ع)، از برترین اعمال شمرده شده است، بنابراین اقدامات خیرین در این حوزه، ماندگار و پربرکت است.

حسینی در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای کشور گفت: در جمهوری اسلامی کارهای بزرگی انجام شده که گازرسانی گسترده، پیشرفت‌های علمی و فضایی از جمله پرتاب هم‌زمان سه ماهواره، و رشد فعالیت‌های دینی و فرهنگی از جمله افزایش مشارکت در اعتکاف، نمونه‌هایی از این دستاوردهاست که نباید در فضای رسانه‌ای نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به برگزاری اعتکاف در شهرستان دیر افزود: امسال حضور نسل جوان در اعتکاف در سطح کشور و شهرستان دیّر قابل توجه بود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و دینی نسل جوان در برابر جنگ نرم دشمن است.

امام جمعه دیّر با اذعان به وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات مردم واقعی است و باید پیگیری شود، اما باید میان اعتراض مطالبه‌گرانه و اغتشاش تفاوت قائل شد و اجازه نداد دشمن از این مسائل برای ناامیدسازی جامعه سوءاستفاده کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر خیرین در شرایط حساس و بحرانی گفت: کمک‌های خیرین در بسیاری از موارد موجب تسریع در درمان بیماران و تأمین نیازهای فوری پزشکی شده است؛ اقداماتی که مستقیماً با جان و سلامت مردم ارتباط دارد. با شکرگزاری از نعمت‌های الهی، به‌ویژه نعمت سلامت، و با اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر، می‌توان اعتماد عمومی را تقویت و مسیر خدمت‌رسانی در حوزه سلامت را هموارتر کرد.