رشد ۶۲ درصدی درآمد گمرکات استان قزوین در ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نادری با ارائه گزارشی از عملکرد ۹ ماهه گمرکات استان قزوین اظهار کرد: در این مدت مجموع درآمد گمرکات استان با رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز ۶۷ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال عبور کرده که بیانگر رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان است.

وی در تشریح آمار صادرات استان گفت: طی ۹ ماهه امسال با تلاش مضاعف کارکنان گمرک، تشریفات گمرکی ۷۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار انجام شده که این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان قزوین، روغن پایه، پودر شوینده، میله مسی، شیشه و رزین آلکید را از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی استان در این بازه زمانی عنوان کرد.

نادری در ادامه با اشاره به آمار واردات افزود: در بخش واردات نیز بیش از ۱۶۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان قزوین ترخیص شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی قطعات منفصله کشنده، خودرو سواری، کمپرسور کولر خودرو، اجزا و قطعات تریلرها و اسانس‌های آرایشی و بهداشتی را از مهم‌ترین کالاهای وارداتی و ترخیص‌شده در ۹ ماهه امسال برشمرد.

مدیرکل گمرکات استان قزوین در پایان با تأکید بر تسهیل فرآیندها خاطرنشان کرد: تلاش ما همواره بر این بوده است که فرآیند واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود تا چرخ تولید و اشتغال استان با قدرت بیشتری به حرکت درآید.

نادری ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شاهد شکوفایی و رشد پایدار اقتصادی در استان قزوین باشیم.