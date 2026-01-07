باروی دیلمی اصفهان در آستانه ثبت ملی قرار گرفت

سید روحالله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده ثبت ملی باروی دیلمی اصفهان که یکی از آثار ارزشمند بهجامانده از دوران دیلمیان بهشمار میرود، پس از بررسیهای کارشناسی و تأیید در شورای ثبت استان، برای طی مراحل نهایی ثبت در فهرست آثار ملی کشور به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال شده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی این اثر افزود: باروی دیلمی اصفهان نقش مهمی در شکلگیری هویت شهری این شهر دارد و ثبت ملی آن میتواند گامی مؤثر در حفاظت، احیا و معرفی بهتر این یادگار ارزشمند تاریخی باشد؛ بهویژه آنکه این اثر، بیانگر یکی از دورههای کمتر شناختهشده اما بسیار تأثیرگذار در تاریخ اصفهان است.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه دوران دیلمیان نقطه عطفی در روند تحول تاریخی اصفهان بهشمار میرود، گفت: در دوره حکومت رکنالدوله دیلمی، اصفهان از مجموعهای از سکونتگاهها و روستاهای پراکنده به یک مرکز مهم سیاسی، فرهنگی و حکومتی بدل شد و باروی دیلمی نمادی روشن از این تحول ساختاری و تمدنی است.
سیدالعسگری تأکید کرد: ثبت این اثر در فهرست آثار ملی، علاوه بر صیانت قانونی، میتواند زمینهساز برنامهریزیهای هدفمند برای پژوهشهای تاریخی، معرفی بهتر به گردشگران و توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تأیید نهایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، باروی دیلمی اصفهان در آیندهای نزدیک در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد و زمینه برای بازدید عمومی و آشنایی هرچه بیشتر شهروندان و گردشگران با این بخش مهم از تاریخ کهن اصفهان فراهم شود.
