  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

تقوی: ۱۱ موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل کشف شد

تقوی: ۱۱ موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل کشف شد

اردبیل-فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلت‌های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیارشهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

کد خبر 6716490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه