تقوی: ۱۱ موتورسیکلت سنگین قاچاق در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلت‌های سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیارشهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.