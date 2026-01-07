‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که دو عضو حزب الله لبنان را در جنوب این کشور ترور کرده است. به ادعای این بیانیه این عناصر در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان بودند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است که روز سه‌شنبه گذشته حمله‌ای در منطقه خربه سلم در جنوب لبنان انجام داده که منجر به شهادت دو عضو حزب‌الله شده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که یکی از این دو نفر یک مهندس در این مجموعه بود و تلاش‌های بازسازی زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله را رهبری می‌کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی با بی شرمی و بدون توجه به اقدام خود که نقض توافق آتش بس و تداوم حملات به سرزمین‌های لبنان به شمار می‌رود، مدعی شد که اقدام این عناصر حزب الله، نقض آشکار تفاهمات موجود بین تل آویو و لبنان بوده است.

از زمان امضای توافق آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم هزاران بار اقدام به نقض توافق آتش بس و حمله هوایی و موشکی و زمینی به مناطق مختلف لبنان کرده و بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود گرفته است.