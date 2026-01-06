مقام اسرائیلی: به ضاحیه حمله خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نظامیان این رژیم از مناطق اشغال شده لبنان عقب نشینی نخواهند کرد.

رسانه صهیونیستی «واللا» به نقل از یک مسئول امنیتی اسرائیلی اعلام کرد که ارتش این رژیم قصد ندارد از پنج موضع نظامی در جنوب لبنان که در جنگ اخیر اشغال کرد، عقب‌نشینی کند.

این موضع گیری در آستانه برگزاری نشست کمیته نظارت بر آتش بس موسوم به کمیته مکانیسم اعلام شد.

به گفته جوزف عون رئیس جمهور لبنان، نشست کمیته مکانیسم قرار است فردا چهارشنبه برگزار شود. در کمیته مکانیسم، نمایندگان لبنان، رژیم صهیونیستی، یونیفل، آمریکا و فرانسه حضور دارند.

این منبع امنیتی اسرائیلی تاکید کرد: هیچ قصدی برای برچیدن پنج موضع نظامی اسرائیل در خاک لبنان وجود ندارد.

رسانه صهیونیستی واللا همچنین مدعی شد که ارتش این رژیم از زمان آغاز توقف درگیری‌ها در نوامبر ۲۰۲۴ بیش از ۴۰۰ نیروی حزب الله را ترور کرده است.

این مسئول امنیتی صهیونیستی تهدید کرد: اگر لازم شود، اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت نیز حمله خواهد کرد. اجازه نخواهیم داد تهدیدات در لبنان انباشته شود.

وی همچنین مدعی شد: ارتش لبنان همکاری با حزب الله را گسترش داده است و بر فعالیت‌های این جنبش سرپوش می‌گذارد. اطلاعاتی موثق در این باره در اختیار آمریکا قرار گرفته است.

آناتولی گزارش داد: لبنان و حزب الله تاکنون به این موضع گیری اسرائیل واکنشی نشان نداده اند.