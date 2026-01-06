به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار روسیاالیوم از پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز بیروت خبر داد.

همچنین خبرنگار این رسانه روس از سقوط پهپاد اسرائیلی در منطقه العدیسه در جنوب لبنان خبر داد اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

خبرنگار شبکه المنار در این باره گزارش داد که ارتش لبنان یک پهپاد اسرائیلی را که در کنار جاده ای در شهرک العدیسه در جنوب لبنان سقوط کرده بود را پیدا کرد.

این در حالی است که مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در حمله اسرائیل به شهر کفردونین در بنت جبیل در جنوب لبنان دو نفر از شهروندان لبنانی به شهادت رسیدند.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.