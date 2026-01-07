حمله جدید پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک خودرو در شهرک جویا در منطقه صور در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفت.

منابع لبنانی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی منطقه الصیاح در شهرک جویا در جنوب را هدف قرار داده و آمبولانس ها به محل اعزام شده اند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.