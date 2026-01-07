اسرائیل با خمپاره و توپخانه جنوب لبنان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهرک جویا در منطقه صور در جنوب لبنان یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرد که جنوب شهرک عیترون در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی با خمپاره هدف قرار گرفته است.

همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد: توپخانه اشغالگران اسرائیلی شهرک کفرکلا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.