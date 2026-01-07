  1. سیاست
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست

وزیر امور خارجه با بیان این که الان زمان مناسبی برای مذاکره نیست و این به دلیل سیاست‌های آمریکا است، گفت: ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده گفت: الان زمان مناسبی برای مذاکره نیست و این به دلیل سیاست‌های آمریکا است. ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم. ما همیشه آمادگی برای مذاکراتی که بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل باشد را داشته‌ایم اما دولت آمریکا فعلاً چنین رویکردی ندارد.

وزیر امور خارجه در خصوص اهداف سفر قریب الوقوع خود به لبنان گفت: ما به دنبال گسترش روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان هستیم. این انگیزه هم در طرف ما و هم طرف لبنانی وجود دارد. یک هیات اقتصادی هم من را در این سفر برای بررسی جنبه‌های اقتصادی و تجاری در آن کشور همراهی خواهند کرد. ان شاالله امیدوارم به یک روابط بسیار خوب برگردیم.

سیدعباس عراقچی درباره ادعاهای مطرح شده در خارج از ایران پیرامون اعتراضات داخلی گفت: مسائل داخل ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست و ما شاهد هستیم که در تعامل بین دولت و مردم ان‌شاالله اگر اعتراضات و نکاتی است حل و فصل شود و من خیلی امیدوار هستم که انجام شود. به هیچ دولت خارجی هم مسائل داخلی ما مربوط نیست.

وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعال‌ترین بخش وزارت امور خارجه است. ما برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی به خصوص در منطقه همسایگی خودمان با کشورهای همسایه تلاش بسیاری داریم. دیپلماسی استانی که وزارت امور خارجه شروع کرده دقیقاً در همین راستا است که ظرفیت‌های استان‌ها شناسایی شود، با ظرفیت کشورهای همسایه منطبق شود و اتصالات اینها برقرار شود. الحمدالله خیلی هم مورد استقبال واقع شد. الان همه استان‌ها درخواست دارند که این نوع همکاری‌ها شکل بگیرد.

عراقچی در پایان افزود: واقعاً در کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که هنوز به طور کامل استفاده نشده است. در منطقه همسایگی ما هم ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی وجود دارد. سیاست اصلی ما در وزارت امور خارجه اتصال این ظرفیت‌ها به یکدیگر است تا در شرایط فعلی هم بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم. وظیفه دیگر خودمان که تلاش برای رفع تحریم‌ها است را فراموش نکردیم و هر زمان که فرصتی باشد که این کار بصورت عزتمندانه و شرافتمندانه انجام شود حتماً اقدام می‌کنیم.

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      5 1
      پاسخ
      همکاری با لبنان جز ضرر چیزی برای ایران نداشته و نخواهد داشت.
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      1 2
      پاسخ
      هیچ وقت هیچ وقت زمان مناسبی برای گفتگو با آمریکا نیست این دولت تروریست وجنایت کار و قمار باز آمریکا ترامپ مستقیما گفته مردم ایران باید تسلیم شوند ولی سایر دولت‌های تروریست آمریکا این حرف را مستقیما نگفته اند ولی هدفشان یکی است.
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      3 0
      پاسخ
      آره بابا. آخر هفته ای چه کاریه؟ بذاریم شنبه
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      2 1
      پاسخ
      واقعا شما هنوز دنبال مذاکره اید
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      3 1
      پاسخ
      آقای عراقچی ، مذاکره چرا ، شما فقط زحمت بکشید مصاحبه کنید ، سخنرانی کنید .... تحریم ها خودبخود رفع میشود . مبادا خودتان را خسته کنید .
    • احمدخداجو IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      2 0
      پاسخ
      جناب عراقچی واقعا فرد وشخص ترامپ واقعا خنده دار است به این علت که دزد و راهزن و گروگانگیر است چطور با چنین شخص که بازیگر نمایش است بیاییم مذاکره کنیم ترامپ را با سوزن بزنی بادش خالی می‌شود.
    • حسین IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      16 1
      پاسخ
      اسرائیل به هر شکلی که بتواند نخواهد گذاشت رابطه ی ایران و آمریکا حل و فصل شود چون ایران پر قدرت تر خواهد شد در صورتی که اسرائیل ایرانی ضعیف و فروپاشیده در منطقه میخواهد

