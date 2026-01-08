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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

عراقچی وارد بیروت شد

عراقچی وارد بیروت شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد بیروت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال مقامات لبنانی وارد فرودگاه رفیق حریری بیروت شد.

کد مطلب 6717623
رامین عبداله شاهی

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