https://mehrnews.com/x3b6Rn ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵ کد مطلب 6717623 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵ عراقچی وارد بیروت شد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد بیروت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال مقامات لبنانی وارد فرودگاه رفیق حریری بیروت شد. کد مطلب 6717623 رامین عبداله شاهی کپی شد مطالب مرتبط عراقچی عازم لبنان شد عراقچی: برای جنگ و مذاکره آمادهایم؛ مذاکره با دیکته تفاوت دارد وزارت خارجه در حال جمع آوری مستندات برای پیگیری غرامت جنگ ۱۲ روزه است عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست برچسبها بیروت سید عباس عراقچی امور خارجه
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