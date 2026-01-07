معتمدیان: سیاست دولت چهاردهم این است که اعتراضات را بشنود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص اعتراضات کسبه بازار گفت: حضور رئیس‌جمهور در بالاترین سطح بود و او در بالاترین سطح قرار داشت. از سطوح دیگر، وزرای مختلف به‌صورت مرتب در حال برگزاری جلسه هستند اما نتیجه‌گیری زمان بر است به مرحله به مرحله باید پیش برویم.

وی ادامه داد: مرحله کار رئیس‌جمهور ورود پیدا کردن بود و دستوراتی که داده شد، سریع اجرایی شد و در واقع رضایتمندی بازار را هم به دنبال داشت. یک بخش لایه بعدی در حد وزرا است که در حال ورود هستند و بررسی می‌کنند. ان‌شاءالله استانداران در سراسر کشور ورود پیدا کرده‌اند و در شهرستان‌ها فرمانداران، یعنی اجزای مختلف مدیریتی کشور اعم از استانداران، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، با توجه به تجربه اصلاحات اقتصادی که انجام گرفته است، تفاوتی در بازار ایجاد شده و نیاز است که حتماً تعامل بیشتری با عزیزان ما در بازار و اصناف صورت بگیرد.

استاندار تهران بیان کرد: اعتراضات عزیزان شنیده می‌شود و پیگیری هم ان‌شاءالله انجام خواهد شد تا بتوانیم در واقع هم اقناع کنیم و هم مشکلات را حل کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران برای استفاده از رافت اسلامی در برخورد با معترضین ساده که حسابشان از اغتشاشگران جدا است اظهار کرد: باید توجه کرد که سیاست کلی نظام مشخص است؛ ما حساب اعتراض‌کنندگان را از حساب اغتشاشگران جدا کرده‌ایم. بالاخره حق مردم است که اعتراض کنند؛ اعتراضات شنیده می‌شود و حتماً هم شنیده می‌شود و هم تلاش می‌کنیم در جهت این باشد که مسائل و مشکلات مردم را بتوانیم حل کنیم؛ صرفاً شنیدن نیست.

معتمدیان ادامه داد: اما کسانی که، حالا معدود افرادی که وارد این اعتراضات می‌شوند، با تحریک رسانه‌های خارجی و جریانات ضدانقلاب به دنبال این هستند که نظم عمومی را به هم بزنند، حسابشان جدا است. قطع یقین انتظار عامه مردم از حاکمیت و از دولت این است که بتوانیم امنیت پایدار برای مردم داشته باشیم. اینکه به‌صورت غیرقانونی وارد خیابان‌ها شوند، انسداد ایجاد کنند، معابر و میادین را ببندند و به اموال مردم و اموال عمومی تخریب وارد شود، حتماً مطالبه عامه مردم است که برخورد قانونی انجام بگیرد.

وی ادامه داد: البته تا الان هم بحمدالله با سعه صدری که وجود داشته و با مدیریتی که نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی در سطح استان تهران داشته‌اند، کشته نداشتیم ولی بواسطه کسانی بودند که قصد اغتشاش و به‌هم‌زدن نظم عمومی را داشتند، متأسفانه هم از مردم و هم از نیروهای انتظامی و امنیتی مجروح داشته‌ایم.