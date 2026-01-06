استاندار تهران: اجرای نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در ملارد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر سه شنبه، در آئین آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای تجدیدپذیر و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: با وجود همه پیچیدگیها و دشواریها، امروز شاهد شکلگیری یک گفتمان عمومی در حوزه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور هستیم که این مهم، نتیجه راهبری دقیق دولت چهاردهم و مدیریت رئیسجمهور در حوزه انرژی است.
وی افزود: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما اکنون تنها در استان تهران برای بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مجوز صادر شده که این موضوع نشاندهنده اعتماد مردم و سرمایهگذاران به سیاستهای دولت در بخش انرژی است.
استاندار تهران با اشاره به مشارکت مردمی در توسعه انرژیهای پاک تصریح کرد: تاکنون ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت مردم در استان نصب شده و در همین راستا، دو کمیته تخصصی «انرژی» و «تأمین زمین» در استانداری تهران تشکیل شده که جلسات آنها بهصورت هفتگی برگزار میشود.
معتمدیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار زمین در استان تهران برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شناسایی شده و عملیات اجرایی نیروگاههایی با ظرفیت ۱۵۵۰ مگاوات آغاز شده است که پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از آنها سال آینده وارد مدار شود.
وی با تأکید بر تنوع پروژهها گفت: نیروگاههای کوچک، متوسط و بزرگمقیاس بهصورت همزمان در استان در حال احداث است و بهویژه در مجاورت شهرکهای صنعتی، پروژههایی برای کاهش ناترازی انرژی صنایع در دست اجرا قرار دارد که بخشی از آنها در دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار تهران همچنین از اجرای بزرگترین پروژه تولید برق استان در شهرستان پاکدشت با سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: این پروژه نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی استان ایفا خواهد کرد.
معتمدیان با اشاره به برنامهریزی برای تأمین برق چاههای آب بیان کرد: ۲۸۰۰ حلقه چاه آب در قالب نیروگاههای تجمیعی در دستور کار قرار گرفته تا از بروز مشکلات قطعی آب بهویژه در فصل تابستان جلوگیری شود.
وی در ادامه از توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و آموزشی خبر داد و گفت: نصب پنلهای خورشیدی به ظرفیت ۱۳۰ مگاوات از محل پشتبام منازل در استان تهران برنامهریزی شده و تا دهه فجر نیز ۱۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی مجهز میشوند؛ در حالی که پیش از این تنها سه مدرسه در استان از این امکان برخوردار بودند.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز مراحل اجرایی احداث نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در شهرستان ملارد با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد و افزود: تحویل زمین، تخصیص ارز و طی مراحل اداری این پروژه انجام شده و آثار آن از سال آینده بهصورت ملموس نمایان خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نقش توسعه انرژیهای پاک در کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در راستای اجرای قانون هوای پاک، تأثیر مستقیمی بر کاهش آلایندگیها در استان تهران دارد؛ استانی که هر سال با چالش آلودگی هوا مواجه است. همچنین با توجه به وجود بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک برق در تهران، توسعه زیرساختها، هوشمندسازی شبکه و مدیریت پایدار تولید و مصرف برق ضرورتی اجتنابناپذیر است.
