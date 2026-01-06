  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

توسعه تجدیدپذیرها به گفتمان ملی تبدیل شده است

توسعه تجدیدپذیرها به گفتمان ملی تبدیل شده است

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های پاک گفت طی دو سال اخیر، با وجود شرایط سخت، انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در آئین افتتاح طرح‌های مهم صنعت آب و برق با محوریت آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: امسال و سال گذشته از سخت‌ترین سال‌هایی بود که پشت سر گذاشتیم، اما در همین شرایط، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به گفتمان عمومی در سطح کشور تبدیل شد.

وی افزود: هم‌اکنون برای حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی مجوز صادر شده است، در حالی که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، تنها ۲۳ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود داشت.

استاندار تهران با تأکید بر پیامدهای قطعی برق، تصریح کرد: قطعی برق بیشترین آسیب را به بخش صنعت وارد می‌کند و در همین راستا، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جوار شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدیان با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در بخش آموزشی گفت: در دهه فجر، ۱۲۰۰ مدرسه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند که این طرح‌ها تا کمتر از یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مصرف‌کنندگان برق در استان تهران خاطرنشان کرد: نزدیک به ۷ میلیون مشترک برق در استان داریم که از این تعداد، تنها ۸۰۰ مشترک به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند و با توجه به اهمیت تهران، لازم است توجه ویژه‌تری به توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی مصرف برق صورت گیرد.

کد خبر 6715119
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها