توسعه تجدیدپذیرها به گفتمان ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در آئین افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق با محوریت آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای تجدیدپذیر و پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی، اظهار کرد: امسال و سال گذشته از سختترین سالهایی بود که پشت سر گذاشتیم، اما در همین شرایط، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به گفتمان عمومی در سطح کشور تبدیل شد.
وی افزود: هماکنون برای حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی مجوز صادر شده است، در حالی که تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، تنها ۲۳ مگاوات ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور وجود داشت.
استاندار تهران با تأکید بر پیامدهای قطعی برق، تصریح کرد: قطعی برق بیشترین آسیب را به بخش صنعت وارد میکند و در همین راستا، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در جوار شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
معتمدیان با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در بخش آموزشی گفت: در دهه فجر، ۱۲۰۰ مدرسه به پنلهای خورشیدی مجهز شدهاند که این طرحها تا کمتر از یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت مصرفکنندگان برق در استان تهران خاطرنشان کرد: نزدیک به ۷ میلیون مشترک برق در استان داریم که از این تعداد، تنها ۸۰۰ مشترک به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند و با توجه به اهمیت تهران، لازم است توجه ویژهتری به توسعه زیرساختهای هوشمندسازی مصرف برق صورت گیرد.
