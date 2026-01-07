کاهش نگران کننده ولادت و ازدواج در گچساران؛تحقق ۶۰ درصد هدف جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه ششمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت گچساران با حضور مسئولان اجرایی، فرهنگی و حوزه سلامت در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت شاخص‌های جمعیتی گچساران بررسی و بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران جمعیتی تأکید شد.

کاهش ۲۹ درصدی ولادت در گچساران طی ۹ ماه

در این نشست نخست، مسئول امور بانوان فرمانداری گچساران با ارائه گزارشی از آمارهای ثبت احوال مبنی بر اینکه در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در این شهرستان هزار و ۴۲۹ مورد بود، اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰۱ مورد کاهش یافته است، آماری که نشان‌دهنده کاهش ۲۹ درصدی تولدها در گچساران است.

سیده حکیمه حسینی منشادی افزود: تعداد وفات ثبت‌شده نیز از ۴۶۵ مورد در ۹ ماهه سال گذشته به ۴۷۵ مورد در سال جاری رسیده که افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

ازدواج کاهش یافت، طلاق روند کاهشی دارد

وی با اشاره به وضعیت ازدواج در شهرستان تصریح کرد: تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۵۱۷ مورد بوده که این رقم در سال جاری با کاهش ۱۴ درصدی به ۴۴۹ مورد رسده است.

مسئول امور بانوان فرمانداری گچساران کاهش آمار طلاق را نکته‌ای امیدوارکننده دانست و گفت: آمار طلاق از ۲۲۹ مورد در ۹ ماهه سال گذشته به ۲۱۳ مورد در سال جاری رسیده که بیانگر کاهش ۷ درصدی است.

تحقق تنها ۶۰ درصد هدف ولادت شهرستان

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران هم با اشاره به اهداف آمایش جمعیتی شهرستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری ولادت برای گچساران ۱۵۳۲ مورد بوده که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن محقق شده است.

سید امین رضایی افزود: بخشی از اختلاف آماری به صدور شناسنامه برای نوزادانی مربوط می‌شود که ساکن شهرستان نیستند و در واقع حدود ۹۰۰ نفر از موالید ثبت‌شده، ساکن گچساران هستند.

راه‌اندازی نخستین کلینیک درمان ناباروری سالم در گچساران

وی با اشاره به راه‌اندازی کلینیک درمان باروری سالم اظهار کرد: این مرکز برای نخستین بار در استان و به‌صورت پایلوت کشوری در گچساران راه‌اندازی شده و تاکنون برای ۲۱۳ زوج نابارور پرونده تشکیل شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: از این تعداد، ۱۴۸ زوج شهری و ۶۵ زوج روستایی هستند و تاکنون ۸ مورد بارداری موفق در نتیجه خدمات این مرکز ثبت شده است.

مشکلات اقتصادی؛ مهم‌ترین مانع فرزند آوری

وی با بیان اینکه بیش از هزار زوج در شهرستان تمایل به فرزندآوری دارند اما موفق نشده‌اند، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی، پیچیدگی فرآیندهای بیمه‌ای، تأمین دارو و هزینه‌های درمان از مهم‌ترین موانع فرزندآوری است.

رضایی افزود: مرکز بهداشت شهرستان در ۹ ماهه نخست سال، ۱۲ هزار و ۸۴۷ مورد مشاوره فرزندآوری ارائه داده که حدود ۸۳ درصد زوج‌های واجد شرایط تحت پوشش این خدمات قرار گرفته‌اند.

انتقاد از همکاری کمتر از ۱۰ درصدی برخی دستگاه‌ها

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان گچساران هم با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها در طرح جوانی جمعیت، گفت: متأسفانه میزان مشارکت برخی نهادها در اجرای مصوبات جوانی جمعیت کمتر از ۱۰ درصد بوده و بسیاری از مصوبات جلسات پیشین اجرایی نشده است.

محمدتقی محمدپور تأکید کرد: موضوع جوانی جمعیت فراتر از حوزه سلامت است و بدون همراهی بانک‌ها، دستگاه‌های حمایتی، راه و شهرسازی و نهادهای فرهنگی، دستیابی به اهداف ممکن نخواهد بود.

گلایه امام‌جمعه گچساران از غیبت مدیران

امام‌جمعه گچساران هم با انتقاد از حضور نیافتن برخی مدیران در جلسات جوانی جمعیت اظهار کرد: جوانی جمعیت یک راهبرد اساسی نظام است و غیبت مدیران در این جلسات قابل‌قبول نیست.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش با تأکید بر لزوم تحلیل دقیق روندهای جمعیتی گفت: کاهش ازدواج و ولادت نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری جدی است و نباید به‌صورت سطحی با آن برخورد شود.

هشدار فرمانداری نسبت به آینده جمعیتی شهرستان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گچساران هم با هشدار نسبت به تداوم روند فعلی تصریح کرد: اگر اقدام جدی صورت نگیرد، در یک دهه آینده با بحران پیری جمعیت مواجه خواهیم شد.

مجید محمدی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات جوانی جمعیت هستند و انتظار می‌رود جلسات آینده با حضور کامل مدیران و با خروجی‌های عملیاتی برگزار شود.

